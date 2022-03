Übersetzen in der Krise: Wer miteinander reden will, muss sich verstehen können

„Es wird eh bald alles nur noch auf Englisch ablaufen!“ – wie oft habe ich diesen Satz schon als Schüler, Student oder während meiner wissenschaftlichen Karriere gehört. Gerade aber der aktuelle Angriffskrieg auf die Ukraine hat gezeigt, wie wenig dieser Satz wahr ist. Um tiefgreifend verstehen zu können, um Information und Misinformation zu erkennen, um vermitteln zu können, um helfen zu können war und ist sprachlich und kulturell viel, viel mehr nötig als das Verkehrsenglisch, das viele sich heutzutage mehr oder weniger notgedrungen draufpacken.

Auch jenseits solcher Krisen haben die englische Sprache und anglophone Kulturen nur einen Platz als ein(ig)e unter Vielen: Ob man fachliche Informationen wie z.B. zur COVID19-Impfung oder zur sexuellen Gesundheit kultursensibel an Menschen verschiedenster Hintergründe heranbringen will; ob man Serien, Theaterstücke oder Kunstinstallationen für ein fremdsprachiges oder ein hörgeschädigtes Publikum unter-, über- oder betiteln will; ob ein Videospiel auch sprachlich die Spielenden weltweit richtig mitreißen will; für alles das und vieles mehr gilt „nur noch auf Englisch“ mitnichten.

Translation in Deutschland

Die hier aufgeführten und viele weitere Tätigkeitsfelder gehören zum Bereich der Translation – ein Sammelbegriff für Übersetzen, Dolmetschen und verwandte Teilbereiche – oder liegen im Schnittbereich mit anderen Feldern wie der Interkulturellen Kommunikation oder dem Fremdsprachenlernen. Translation findet häufig in fachlich, psychosozial oder politisch komplexen Situationen statt und kann äußerst herausfordernd bis hin zu lebensgefährlich sein – entsprechend umsichtig sollte ein Land wie Deutschland mit seinen Translator:innen gerade in Krisengebieten umgehen. Jüngst hat die Technik den Zugang zur Translation im Alltag dank Maschineller Übersetzung massiv vereinfacht, sie muss aber auch mit dem entsprechenden Bewusstsein für Fragen der Ethik, der Datensicherheit und verschiedenste Einschränkungen kommen; wir nennen dieses Bewusstsein machine translation literacy.

Die Digitalisierung der Translation verführte viele, darunter 2018 – inzwischen – Parteichef Lars Klingbeil dazu, Übersetzern und Dolmetschern ihren beruflichen Untergang vorherzusagen. Zwar hat die Technologie auf dem Markt einiges durcheinandergewirbelt, aber sie eröffnet uns eher viele neue Möglichkeiten als dass sie die Translation als Betätigung für Menschen abschafft, selbst wenn wir uns von einigen angestammten Dingen verabschieden müssen. Unter weiterem Druck ist das Fach in Deutschland allerdings auch, weil wir hier noch zu stark auf eine Logik von Fächern aufbauen, in der einzelne Länder oder Sprach(en)gemeinschaften ganz vorne stehen. Zwar decken z.B. Romanistiken oder Slawistiken viele Sprachen und Regionen ab, aber das Trans-Element ist doch eingeschränkt. Wer kümmert sich darum?

Der Blick auf sich selbst

Um Andere zu verstehen, muss ich mindestens ein gewisses Grundverständnis für mich selbst haben, eben darum habe ich in der Überschrift ein doppeldeutiges sich statt ein einander vor das Verb verstehen gestellt und zunächst die Situation der Translation hierzulande beschrieben. Natürlich wird das Selbstbild durch Betrachtung der Anderen mit der Zeit geschärft, aber ohne einen Anfang geht es nicht.

Schauen wir nach außen, sehen wir, dass in anderen Ländern mit Blick auf globalisierte Realitäten Translationsinstitute (und andere Fachinstitute, die der globalen Verständigung dienen) teils neu geschaffen werden. In Deutschland hingegen geht die Logik zumindest für die Translation eher dahin, zu sparen und zu schließen, wo eigentlich neue Konzepte für neue translatorische Herausforderungen gefragt sind. Wie sich Deutschland aber einer globalen Rolle nicht nur in der Wirtschaft, sondern auf den vielfältigen Gebieten der Weltpolitik stellen will, ohne die nötigen translatorischen Kompetenzen für eine globale Verständigung ausreichend selbst auszubilden, sei dahingestellt.

Translation im bunten Strauß der Friedenspolitik

Neben letzterer Frage darf nicht vergessen werden, wozu die Fähigkeit zur Verständigung ganz zentral dient: Sie ist ein wichtiges Element der Friedenspolitik. Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist Friedenspolitik auch eine Politik der Verteidigungsstärke. Ein erhöhter Verteidigungsetat oder Energiesicherheit alleine werden es aber nicht richten. Im bunten Strauß einer effektiven Friedenspolitik werden einige Blumen ihre Dornen haben; ein Dornbusch aber macht keinen Frieden.

Für die Fähigkeit zur globalen Verständigung ist die Translation ein zentrales Element und damit ein wichtiger Teil des bunten Straußes (nicht nur) der Friedenspolitik. Wer Frieden will, muss in eine tiefe, verbindende, globale Verständigung und die Fähigkeiten dazu investieren, und gewinnt dabei übrigens, ganz nebenbei, manchmal unerwartete neue Freunde.