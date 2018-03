Tellkamp-Debatte: Raus aus der Opferrolle!

Am vergangenen Donnerstag diskutierten die beiden Schriftsteller Durs Grünbein und Uwe Tellkamp im Dresdner Kulturpalast über Meinungsfreiheit (Video). Dabei inszenierte sich Uwe Tellkamp, Autor des Bestseller-Romans „Der Turm“, ständig als Opfer – und bekam dafür viel Beifall. Es applaudierten jene, die sich offensichtlich ebenso als Menschen empfinden, denen man angeblich nicht zuhöre, die man sofort in die rechte Ecke stelle, deren Meinung von den Medien nicht beachtet werde.

Als Argument führte Tellkamp an, dass seine Meinung (hier eine Kostprobe: „Die meisten fliehen nicht vor Krieg und Verfolgung, sondern kommen her, um in die Sozialsysteme einzuwandern, über 95 Prozent.“) in vielen Medien kritisch kommentiert werde und dass er Nachteile in Kauf nehmen müsse. Tellkamp sprach von „Gesinnungsdiktatur“, die im Zuge der massenhaften Zuwanderung ebenso um sich greife wie die Einschränkung der Meinungsfreiheit und quasi Gleichschaltung der Medien.

Die Masche von der „bedrohten Meinungsfreiheit“

Als Kronzeugen für seine Thesen führte Tellkamp Thilo Sarrazin an. Diesem Menschen sei großes Unrecht widerfahren. Kein Wort aber dazu, dass gerade Thilo Sarrazin von der Presse hofiert wurde: Der SPIEGEL veröffentlichte 2010 Teile seines Buches „Deutschland schafft sich ab“. Das Buch selbst wurde in den Medien gefeiert und gegeißelt. Sarrazins Buch erreichte eine Millionenauflage. Sarrazin zog durchs Land, vertrat seine Thesen in unzähligen Veranstaltungen – nicht zuletzt in Dresden – und war Gast in vielen Talkshows. Natürlich musste er sich auch Kritik gefallen lassen: vom Bundespräsidenten angefangen über manche Medien bis hin zu lautstarken Protesten. Aber Sarrazin als Opfer? Nein, er ist es genauso wenig wie Tellkamp. Diejenigen, die mit steilen nationalistisch-völkischen Thesen, Falschinformationen oder Kampfbegriffen wie „Gesinnungsdiktatur“ aufwarten, haben dafür keine Belege. Vielmehr gerieren sie sich in dem Moment als Opfer, wenn sie gestellt werden und argumentativen Gegenwind erfahren. Dann ist in ihren Augen plötzlich die Meinungsfreiheit bedroht.

Diesen Opfermythos gilt es zu entlarven. Denn weder ein Thilo Sarrazin noch ein Uwe Tellkamp werden in Deutschland daran gehindert, ihre Ideen oder politischen Überzeugungen zu publizieren und öffentlich zur Diskussion zu stellen. Nur müssen sie damit rechnen, dass sie als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auch nach ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung gefragt und auch mit den Folgen ihrer Überzeugungen konfrontiert werden. Wenn jemand wie Tellkamp behauptet, 95 Prozent aller Geflüchteten hätten nur Interesse an den Sozialleistungen in Deutschland, dann dient diese Aussage nur dazu, Menschen, die bei uns Schutz und Zuflucht suchen, zu fremdländischen Raffkes zu degradieren. Außerdem hetzt Tellkamp damit Menschen gegeneinander auf und bedient die niedersten Instinkte, die von Pegida Montag für Montag geweckt werden. Die Tellkamps werden sich gefallen lassen müssen, dass ihre Haltungen in dieser Weise analysiert und kritisiert werden. Daraus aber abzuleiten, dass die Meinungsfreiheit bedroht sei, ist nicht nur verwegen, sondern offensichtlich Teil dieser Masche. Denn damit entziehen sich die Sarrazins, Tellkamps und Co. der argumentativen Auseinandersetzung. Sie stellen das System in Frage, das die Meinungsfreiheit erst ermöglicht: der freiheitliche und demokratische Rechtsstaat.

Genau das ist die wahre Absicht all derer, die sich des Opfermythos bedienen. Sie machen sich bewusst klein und hilflos, um sich einer Debatte um all das, was sie von sich geben, zu entziehen. Stattdessen prangern sie unaufhörlich an, dass man in diesem Land schon lange nicht mehr seine Meinung frei äußern könne. Damit suggerieren sie gleichzeitig, dass wir angeblich in Verhältnissen leben, die sich kaum noch unterscheiden vom Unrechtsstaat DDR. Deswegen müsse dieses System beseitigt werden – wie einst 1989 die DDR. In diese Richtung äußerte sich an dem Abend auch der rechte Veleger Götz Kubitschek. Er spekuliert darauf, dass die Spaltung der Gesellschaft fortschreitet, um dann eines Tages ein wie auch immer geartetes autoritäres Volks-System installieren zu können. Ähnlich hört sich auch die Rhetorik der AfD an: „Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht – denn wir sind das Volk“, sagte einmal der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier.

Kein Interesse an Emanzipation und Demokratie

Diejenigen, die sich zu Opfern stilisieren, haben null Interesse an Emanzipation, mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger oder Engagement für die Demokratie. Darum ist ihre Rhetorik getränkt mit völkischen Parolen, die aber keinen Raum mehr lassen für die Freiheit des Einzelnen. Außerdem soll mit der Einnahme der Opferrolle das Leiden des Nächsten, des Fremden ausgeklammert und entwertet werden.