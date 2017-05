Wie ich es als SPD-Politkerin in den Bundestag schaffen will

Ein neues Kapitel beginnt im Jahr 2016, genauer gesagt: im Oktober 2016. Denn am 23. Oktober 2016, nach einem aufreibenden Aufstellungsmarathon, wurde ich zur Direktkandidatin der SPD für den Wahlkreis Saarbrücken gewählt. Dieser Zeitpunkt zeichnete eine Zäsur in meinem Leben: der Sprung von der Kommunalpolitik in die Bundespolitik.

Auch wenn das „politische Parkett“, auf dem ich mich bisher sicher bewegt habe, nun eine andere Dimension erreichen wird, so sind die Themen, die mich antreiben und zum Politik machen bewegen, im Kern unverändert geblieben.

Mit Andrea Nahles im Betrieb

Kommunalpolitik bedeutet für mich ganz konkret der Kampf für die Teilhabe aller an der (Stadt-)Gesellschaft. Denn bei der Frage „Wem gehört die Stadt?“, ist die Antwort für mich ganz klar: Uns allen! Egal ob es darum geht, im Kulturausschuss dafür zu kämpfen, dass städtische Kultureinrichtungen erhalten bleiben, für alle bezahlbar und ohne Hürden zugänglich sind. Oder ob es darum geht, bei den Haushaltsberatungen dafür zu streiten, dass weiterhin Beschäftigungsprojekte für Menschen mit geringen Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt finanziert werden. Ich werde mich auch in Zukunft für eine Gesellschaft einsetzen, die Teilhabe für alle garantiert und die gleichen Chancen ermöglicht!

So war es für mich auch ein ganz besonderer Termin, als ich im Landtagswahlkampf gemeinsam mit Andrea Nahles das Beschäftigungsprojekt „Wertstatt“ in Saarbrücken besuchte. Ein Beschäftigungsprojekt mit dem Ziel, die gesellschaftliche Eingliederung von langzeitarbeitslosen Menschen – und insbesondere von jungen Menschen – durch berufliche und soziale Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu schaffen. Ganz nach dem Motto „Wertstatt wandelt Werte“ wird hier die reale Umsetzung von Chancengleichheit gefördert: Menschen, die keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, bekommen durch dieses Projekt wieder die Möglichkeit, sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Und gleichzeitig können Menschen mit wenig Geld neu aufbereitete Möbel und guterhaltene Kleidung zu günstigen Preisen kaufen. Dass Andrea Nahles dieses Projekt in Saarbrücken kennenlernt, war mir besonders wichtig. Denn jeder Mensch muss dieselben Chancen zur Teilhabe an unserer Gesellschaft haben.

Die neue Rolle als Kandidatin

Auch wenn sich die Kernthemen, die mich als Politikerin antreiben, durch meine Kandidatur nicht verändern, spüre ich gleichwohl den nun aufkommenden Wandel: Jetzt gilt es, nach der Landtagswahl im Saarland, den Weg bis zur Bundestagswahl zu gestalten.

Ein bis dato für mich unbekanntes Terrain, das viele Neuerungen und Herausforderungen bereithält. In einem ersten Schritt muss ich mich natürlich in der neuen Rolle der „Kandidatin“ zurechtfinden und lernen, mit der sich nun mehr und mehr verändernden Wahrnehmung meiner Person umzugehen. Gleichzeitig erlebe ich aber auch einen neuen und spannenden Alltag. Es gilt jetzt, Entscheidungen zu treffen, wie etwa die richtige Ausrichtung meines Wahlkampfes. Es ist schon ein beeindruckendes Gefühl zu wissen, dass das Plakat, das man heute in der Gestaltung festlegt, in naher Zukunft an jedem Laternenmast, jeder Litfaßsäule oder (fast) jeder Großfläche zu sehen sein wird. Dabei bin ich froh, ein kreatives und engagiertes Team um mich zu haben, das mich in allem unterstützt und immer hinter mir steht.

Auch wenn der Wahlkampf erst begonnen hat und sich in seiner „vollen Wucht“ noch präsentieren wird, so steht für mich fest, dass ich mit Neugierde, Motivation und Leidenschaft jede Herausforderung annehmen werde. Denn dieses Kapitel hat gerade erst begonnen...