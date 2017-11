MeToo: Warum der Begriff Hexenjagd völlig daneben geht

Auch Wochen, nachdem Medien das erste Mal über den Fall Weinstein berichteten, kommen in den USA täglich neue Vorwürfe gegen Schauspieler und Regisseure ans Licht. Politiker werden beschuldigt, Angestellte sexuell belästigt zu haben – oder sogar, wie im Fall des republikanischen Senatskandidaten Roy Moore, Minderjährige bedrängt zu haben. In den sozialen Medien teilen Betroffene unter dem Hashtag #MeToo immer noch ihre Erlebnisse mit Belästigung und sexualisierter Gewalt.

Jagd auf vermeintlich Unschuldige

Dass da der Backlash nicht lange auf sich warten lässt, war klar. So befand Schauspieler Bryan Cranston („Breaking Bad“), der in einem Interview mit der BBC auf die Fälle Harvey Weinstein und Kevin Spacey angesprochen wurde: „Wir sollten das nicht abriegeln und sagen ‚Zur Hölle mit ihm, verrecke, und halte dich für den Rest deines Lebens von uns fern.‘ Lasst uns das nicht tun. Lasst uns größer sein als das.“ In anderen Worten: Weinstein und Spacey haben genug gelitten, sie haben bezahlt, nun müsse es auch mal genug sein.

Dabei drückt Cranston sich noch gewählt aus – andere sprechen von einer „Hexenjagd“, die nun in Hollywood und anderen Branchen auf Männer gemacht werde. Eine nicht nur deshalb falsche Metapher, weil während der Hexenverfolgung im Mittelalter vor allem Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt oder zu Tode gefoltert wurden. Sie impliziert außerdem, dass Unschuldige gejagt werden. Harvey Weinstein? Okay, der Typ war richtig schlimm. Aber es ist doch nicht jeder Mann, der übergriffig geworden ist, ein Weinstein!

Alles nicht so schlimm

Natürlich nicht. Belästigung und auch sexualisierte Gewalt können in den verschiedensten Situationen passieren, sie können von ungewollten Avancen bis hin zur Vergewaltigung reichen. Doch mittlerweile gilt für viele: Alles, was nicht an das Weinstein-Niveau sexueller Belästigung und sexualisierter Gewalt heranreicht, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Alles, wo nicht zahlreiche Frauen an die Öffentlichkeit gehen und ihre Geschichte teilen, hat quasi nicht stattgefunden.

Und so hat die Erlösungs-Erzählung bereits begonnen. Lautstark wird gefordert, doch bitte nicht die Karrieren großartiger Männer zu zerstören, nur weil die sich ein paar „Fehltritte“ geleistet haben. Man solle ihnen doch noch eine Chance geben. Die Wahrheit ist: Diese Männer werden ihre Chance bekommen, so oder so. Weil sie Männer sind. Roy Moore, der Senatskandidat aus Alabama, hat die offizielle Unterstützung von Präsident Trump. Der ist übrigens Präsident geworden, obwohl ihn mehrere Frauen der sexuellen Belästigung beschuldigten und obwohl seine misogynen Ansichten bekannt waren. Roman Polanski und Woody Allen werden weiterhin für ihre Filme gefeiert, obwohl gegen beide Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfe vorliegen (Polanski wurde in den USA sogar angeklagt, entzog sich aber einer möglichen Haftstrafe). Es ist nicht unrealistisch, dass ein Kevin Spacey in einigen Jahren das Comeback schafft – wenn er denn genug Demut zeigt sowie den Willen, sich zu ändern.

Pranger statt Scheiterhaufen

Während der Hexenjagd im Mittelalter endete die Jagd meistens auf eine Weise: mit dem Tod der Hexe. Wenn Männer sich also nun über eine angeblich Hexenjagd in Hollywood und anderen Branchen beschweren, vergessen sie eins: Sie mögen zwar an den Pranger gestellt werden – aber nicht auf den Scheiterhaufen. Sie werden gerettet, sie leben, sie kommen zurück. Weil das für Männer, vor allem in Hollywood, immer so ist.