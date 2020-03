Mit der „Lindenstraße“ endet eine große sozialdemokratische Epoche

Am 29. März 2020 endet die große sozialdemokratische Epoche. Keine Panik, sie endet im Fernsehen, in der ARD. Die Lindenstraße verabschiedet sich. Seit 1985 wurde da im Grunde das Parteiprogramm der SPD verfilmt, auch wenn es nie einer der Drehbuchautoren gelesen hat. Aber was sozialdemokratisch ist, das hat man auch im wahren Leben eher im Gefühl als im Protokoll des letzten Parteitags.

Die Revolution blieb im Fahrstuhl stecken

Viele in dieser Dauerwerbesendung für gesellschaftlichen Fortschritt waren immer irgendwie auf der Suche nach Gerechtigkeit. Alles dauerte dort, gefühlt ewig, als müsse erst die Antragsberatungskommission in Mutter Beimers Küche über den Fortgang der Geschichte beschließen. Es war so, wie Kabarettisten die SPD sehen. Lindenstraßenerfinder Hans W. Geißendörfer träumte von der Revolution, aber dann blieb erst einmal der Fahrstuhl stecken. Am Ende guckte kaum noch einer.

Heute haben wir dieses Internet, und die SPD eine neue Parteispitze. Der Weg dahin war ein lindensträßig langer Prozess. Aber er hat in den Regionalkonferenzen mehr Menschen zusammengebracht, als ein Fantreffen, von 13­Jährigen organisiert, um einen total berühmten Youtube­Star zu bekreischen. Verschwörungstheoretiker hingegen sehen in der Basisabstimmung der SPD nur eine böse Idee der Post, um sich am Briefporto dumm und dämlich zu verdienen. Diskutiert nicht mit solchen Leuten. Die halten das Konzept des Schlüpferwechsels auch für eine Idee der Waschpulverindustrie.

Der Cliffhanger zur Halbzeit fehlte

Macht die SPD 2020 wieder Politik. Keine Ahnung, was in der Koalition, der großen, noch wegregiert werden muss. Ein bisschen fehlte auch mir zur Halbzeit der Cliffhanger – die dramatische Schlusseinstellung am Ende einer serienfolge, damit ich nächste Woche wieder einschalte.

Mit Vorsätzen für 2020 sollte sich die SPD indes zurückhalten. Wir kennen das vom Gericht. Dort wirkt Vorsatz bekanntlich strafverschärfend. Vielleicht kann man den Missbrauch bei Befristungen von Arbeitsverträgen, der steht noch auf dem Koalitionsplan, schnell fahrlässig abschaffen. Nebenbei entledigt man sich auch der schwarzen Null und schafft stattdessen die grüne Null. Was immer das ist, irgendwas mit der gleichfarbigen Partei, die im neuen Jahr wieder Richtung Null tendiert.

Jetzt muss nur noch die Nichtkanzlerin Nichtkanzlerin bleiben. Allzu laut stellt AKK die Gretchenfrage der Politik: „Wie hast du ́s mit dem Militär?“, und beantwortet sie umgehend selbst mit: „Mehr, mehr, mehr!“. Gegen ihren Bundesarbeitsdienst zum Beispiel sprechen nicht nur Vergangenheit und Grundgesetz. Kramp­Karrenbauer wünscht man die Hingabe zur wahren deutschen Tradition – zu Spiegelei, viel Spiegelei. Das gab es bei Helga Beimer immer im Kummerfall. Irgendwer muss weiterbraten.

Der Text erschien in vorwärts 6/2019.