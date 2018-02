Was wir von der IG Metall lernen können

Es ist ein Tarifabschluss mit großer Symbolkraft: die IG Metall hat nach mehrfachen Warnstreiks eine Einigung mit den Arbeitgebern erzielt. Besonders interessant: das Recht auf die temporäre 28-Stunden-Woche ist darin verankert. Das ist ein Grund, in den kommenden Jahren die Gewerkschafter der Branche ganz genau zu beobachten, denn ihr Modell könnte auch außerhalb der Metallindustrie zum Vorbild werden.

Große Vorteile für Arbeitnehmer

Was die „Metaller“ in dieser Tarifrunde erstritten haben, ist am Puls der Zeit: In den industriellen Branchen muss man sich bereits jetzt die Frage stellen, ob eine Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich nicht die logische Konsequenz der zunehmenden Automatisierung ist. Wenn Mensch und Maschine zusammen Synergieeffekte für Arbeitgeber schaffen, die Produktivität und Profit erhöhen, ohne dass eine höhere Präsenz von Arbeitskräften nötig ist, dann setzt die 28-Stunde-Woche an der richtigen Stelle an. Die Frage, wie das produzierende Gewerbe zukünftig Gewinn erwirtschaftet, wird in den kommenden Jahren immer wichtiger werden.

Wenn die „Metaller“ es schaffen vorzuleben, dass für Unternehmen durch weniger Arbeitsstunden keine Einbrüche entstehen, so wird dies eine Strahlkraft auch für andere Branchen haben. Zusätzlich müssen die Arbeitgeber sowieso unter mehr Beobachtung stehen. Der Grund: Der Bedarf nach Verkürzung der Arbeitszeit legt offen, wie hoch die körperliche und psychische Belastung bei der Arbeit sind. Wichtige Fragen sind: Wie viele Arbeitnehmer werden die Arbeitszeitverkürzung in Anspruch nehmen und warum? Was macht es mit ihnen? Werden sie erholter sein und deswegen seltener aus Krankheitsgründen ausfallen? Erhöht sich durch eine höhere Regenerationszeit gar die Produktivität? Werden mentale Gesundheit und Zufriedenheit zunehmen?

Was in den kommenden Jahren in der Metallindustrie passiert, könnte nicht nur eine Perspektive dafür sein, wie man mit Automatisierung und Digitalisierung umgeht. Es könnte auch auch die Debatte befeuern, wer in Zukunft vom Gewinn aus maschineller Arbeitsleistung profitieren soll. Auch sind die sozialen Aspekte des Tarifabschlusses nicht zu missachten: Die Verkürzung der Arbeitszeit könnte auch die drohende Krise in der Pflege abfedern, wenn Arbeitnehmer selbst mehr Zeit für ihre Angehörigen haben.

Arbeitgeber und Ökonomen sind sich nicht einig

Viele Arbeitgeber warnen vor der Arbeitszeitverkürzung, deren angeblich Folge eine Verschärfung des Fachkräftemangels sei. Linke Ökonomen und Soziologen sehen die 28-Stunden-Woche hingegen als Chance für die Beschäftigten, an Weiterbildungen teilzunehmen, die dem Unternehmen langfristig nützen. In Anbetracht der zunehmenden Automatisierung sei eine Verbreitung von kürzeren Arbeitszeitmodellen gar eine Variante, um mehr Menschen langfristig in Lohn und Brot zu bringen. Klar ist nämlich, dass nicht alle Arbeitnehmer aus bedrohten Branchen so umqualifiziert werden können, dass sie adäquate Beschäftigung finden, falls ihr Job wegbrechen sollte. Durch Arbeitszeitverkürzung einen höheren Personalbedarf zu schaffen, scheint eine Option zu sein.

Obwohl Unternehmen diese Variante als „Stilllegepremie“ betrachten und Einbußen beim Profit befürchten, sollte man die 28-Stunden-Woche als ein Experiment beobachten, als eine Option für die moderne Arbeitswelt. Beschäftigungsmuster wie in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg sind nämlich nicht mehr realistisch.