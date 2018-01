Der GroKo-Wunschzettel für Arbeitnehmer

Auf dem außerordentlichen Parteitag in Bonn haben die Delegierten knapp für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Lediglich 56 Prozent der abgegebenen Stimmen waren für diese Option, aber der Arbeitsauftrag ist somit deutlich an den Parteivorstand gerichtet: Geht in die Koalitionsverhandlungen, aber verhandelt gut!

Auf Kernthemen fokussieren

Neben der Tatsache, dass die SPD sich lebendig, kritisch, sachlich und diskussionsfreudig zeigte, ist eines klargeworden: Das Misstrauen gegenüber der Union und dem Konzept der großen Koalition sitzt tief. Um die Mitglieder von einer Koalition bei einem Basisentscheid zu überzeugen, muss der Koalitionsvertrag akzentuierter, mutiger und zukunftsgerichteter werden als das Sondierungspapier, welches für Enttäuschung bei der Basis sorgte.

Die SPD kann als potenzielle Regierungspartei der neuen Legislaturperiode zwar die relevanten aktuellen Themen wie den Klimawandel nicht ignorieren, muss sich aber wieder stärker auf die eigenen Kernthemen fokussieren. Außenpolitisch wird dies mit dem guten proeuropäischen Kurs wahrscheinlich gelingen, innenpolitisch muss die SPD sich wieder auf Arbeit und Soziales konzentrieren.

Fehlende Identifikation

Die Krux liegt nun darin, die Partei der Arbeitnehmer anstatt der Arbeiter zu werden. Als klassischer Arbeiter identifiziert sich nämlich kaum noch jemand heutzutage. Um dies zu schaffen, habe ich einen kleinen Wunschzettel für die Koalitionsverhandlungen im Bereich Arbeit formuliert:

Rüttelt an der sachgrundlosen Befristung! Ab einem gewissen Punkt kann man die Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht mehr nachvollziehen. Dies hat verheerende Folgen für Arbeitnehmer in Bezug auf deren Lebensplanung und berufliche Entwicklung. Auch wenn das Abschaffen der sachgrundlosen Befristung nicht innerhalb der Legislaturperiode umgesetzt werden kann, gilt es die ersten Grundsteine zu legen sowie Unternehmen, Bürger und politische Mehrheiten zu überzeugen. Verhandelt so hart es geht! Installiert ein Arbeit-4.0-Gremium für Zukunftsfragen! Ob man es will oder nicht – die Arbeitswelt wird sich voraussichtlich fundamental verändern durch die Digitalisierung. Auch wenn viele der heute mächtigen Politiker dies zu ihren Lebzeiten nicht mehr miterleben, so gehört es zur Verantwortung einer Regierung, langfristig für die junge Generation mitzudenken. Dazu gehört auch, dass man Ideen und Erhebungen entwickelt, um Szenarien zu planen und ein Politikangebot für die Bürger zu schaffen. Plant die soziale Absicherung für Selbstständige, digitale Nomaden und Clickworker! Der Trend wird sich fortsetzen, dass digitale Dienstleistungen in loseren Beschäftigungsverhältnissen zu einer attraktiven Option werden. Unbeständige Arbeitsverhältnisse kann man nicht ignorieren. Man muss den frei beschäftigten und flexiblen Arbeitnehmern eine soziale Absicherung und Arbeitnehmerrechte gewährleisten. Entwickelt Angebote für praxisbezogene Weiterbildungsangebote! Lebenslanges Lernen wird zunehmend zu einem unausweichlichen Teil des Arbeitslebens, um auf dem neusten Stand zu bleiben. Warum nicht neu denken und beispielsweise kleinere und mittlere Unternehmen punktuell entlasten, wenn sie ihre Mitarbeiter zielgerichtet regelmäßig weiterbilden? Mehr Wertschätzung für die sozialen Berufe! Pfleger, Gesundheitspersonal, Erzieher, Sozialarbeiter – Deutschland braucht diese Menschen und sie verdienen Wertschätzung, auch in Form von guten Gehältern. Ob die demografische Krise oder die wachsende Ungleichheit, man wird Arbeitnehmer brauchen, die sich um andere kümmern, nicht nur, weil es sozial und moralisch wichtig und richtig ist, sondern weil es auch für die Wirtschaft relevant ist. Stärkt die duale Ausbildung! Zwischen Oktober 2016 und September 2017 waren fast 50.000 Lehrstellen unbesetzt – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die duale Ausbildung muss wieder attraktiver werden, auch für Abiturienten, die zum Teil ein Studium beginnen, „weil man es mit Abi einfach so macht“. Muss jede Form der Ausbildung wirklich an der Universität stattfinden? Warum sind Lehrberufe nicht mehr attraktiv? Diese Fragen sollten die kommenden Jahre prägen, solange Deutschland von der Konjunktur profitiert. Rente langfristig denken! Es ist ein leidiges Thema für alle. In weiter Ferne für viele, schwer planbar und im Zweifel mit massiver Umverteilung verbunden, die immer weniger Leute stemmen können und wollen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es genug junge Menschen unter 30 gibt, die Zukunftsängste haben und nicht wissen, ob sie zwangsläufig in die Altersarmut driften werden, weil die demografischen Herausforderungen zu groß werden. Wenn man es jedoch schafft, jungen Menschen einen positiven Blick in die Zukunft zu geben, kann man mehr als einige Wählerstimmen gewinnen. Man gewinnt die Perspektive für das Land.

Es gibt noch genug andere Punkte, an denen man arbeiten kann. Man sollte sich überlegen, wie man ein starkes sozialdemokratisches Projekt in den Koalitionsvertrag bringen kann. Die Union wird mit harten Bandagen kämpfen und genauso sollte es die SPD tun, denn im Zweifel wird sich die Basis gegen eine Koalition stemmen.