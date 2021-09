Zweites TV-Triell: Mehr als 50 Public Viewings von SPD-Gliederungen

Um 19 Uhr geht es am Sonntagabend los im Schützenhof in Oberrodenbach. Laut Lennard Oehl ist das eine der besten Locations im Main-Kinzig-Kreis. Der langjährige Juso-Unterbezirksvorsitzende tritt für die SPD zur Bundestagswahl im Wahlkreis Hanau an. Dort möchte er die Nachfolge von Sascha Raabe antreten, bislang entwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der nach 19 Jahren im Parlament nicht wieder kandidiert. Sein potenzieller Nachfolger lädt für Sonntagabend zum Public Viewing ein. „Nachdem Olaf Scholz bereits das erste Triell klar für sich entscheiden konnte, wollen wir das Triell auf ARD und ZDF gemeinsam verfolgen und diskutieren“, schreibt Oehl in der Ankündigung auf Facebook.

Wechselstimmung vor Ort spürbar

Oehl veranstaltet das Public Viewing gemeinsam mit dem Rodenbacher SPD-Ortsverein. „Lars Klingbeil hatte eine Rundmail an alle Ortsvereine geschickt, mit der Idee, ein Public Viewing zu veranstalten. Ich fand die Idee richtig gut und habe das direkt in unsere Vorstandsgruppe geschickt. Kurze Zeit später war schon alles organisiert“, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende Jan Lukas, wie die Veranstaltung zustande kam. Der Eintritt am Sonntagabend ist frei. Allerdings gilt die 3G-Regel, alle Gäste müssen geimpft, getetestet oder von einer Corona-Erkrankung genesen sein.

Lukas hofft auf mindestens 20 bis 30 Gäste. Die Stimmung beim hessischen Ortsverein könnte indes kaum besser sein. Das wurde bereits beim Sommerfest kürzlich deutlich, das nach Lukas' Angaben so gut besucht war wie nie zuvor. „Die SPD wird endlich wieder ernst genommen und dringt mit ihren Botschaften durch. Sehr viele Leute sagen mir: Sonst habe ich die CDU gewählt, aber diesmal wähle ich den Olaf“, berichtet der Ortsvereinsvorsitzende von einer spürbaren Wechselstimmung nach 16 Jahren CDU-Kanzlerinnenschaft.

Mehr als 50 Public Viewings deutschlandweit

So wie die Rodenbacher*innen veranstalten am Sonntagabend deutschlandweit mehr als 50 SPD-Gliederungen Publich Viewings – von Konstanz bis Kiel, von Trier bis Dresden. Letztere übrigens im Herbert-Wehner-Haus gemeinsam mit den Bundestagskandidat*innen Rasha Nasr und Stephan Schumann, die jüngsten Prognosen zufolge beide realistische Chancen besitzen, ihre Wahlkreise direkt zu gewinnen. Eine Übersicht über alle geplanten Veranstaltungen gibt es auf spd.de.