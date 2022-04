Zehn Stufen: Wie der CO2-Preis für Mieter*innen aufgeteilt werden soll

Es war schon zu Zeiten der großen Koalition ein Streitthema: Bislang tragen Mieter*innen den CO2-Preis auf Öl und Gas allein. Er verteuert vor allem das Heizen, aber auch das Kochen um 30 Euro pro Tonne ausgestoßenes CO2. Bis 2025 soll der Preis schrittweise auf 55 Euro steigen. Eigentlich hatten sich SPD und CDU bereits im vergangenen Jahr auf eine fairere Verteilung der Kosten geeinigt. Auf der Zielgeraden blockierte allerdings die CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Vorschlag: Mieter*innen tragen die Zusatzkosten weiter allein.

Vermieter*innen übernehmen bis zu 90 Prozent der Kosten

Damit soll nun Schluss sein. Am Wochenende haben sich Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf ein Zehn-Stufen-Modell zur Verteilung der Kosten geeinigt. Je schlechter die Energiebilanz eines Gebäudes ist (je mehr Wärme also etwa durch undichte Fenster oder schlecht gedämmte Wände entweicht), desto höher ist der Anteil, den Vermieter*innen an der CO2-Abgabe zahlen müssen.

Bei einer besonders schlechten Bilanz übernehmen danach künftig Vermieter*innen 90 Prozent der Kosten. Nur bei Gebäuden, die mindestens den Effizienzstandard EH 55 erfüllen, sollen Vermieter*innen gar nicht an den CO2-Kosten beteiligt werden. Festgelegt werden soll die Aufteilung zwischen den Parteien mit der Heizkostenabrechnung. Bei „Nichtwohngebäuden“ wie Geschäften, Kitas oder Sporthallen sollen die CO2-Kosten künftig jeweils zur Hälfte von Vermieter*innen und Mieter*innen getragen werden. Die Neuregelung soll zum 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Lenkungswirkung der CO2-Abgabe bleibt erhalten

„Wir schaffen mit dem nun vereinbarten Stufenmodell endlich eine faire Aufteilung der Kosten zwischen Vermietern und Mietern“, sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz. „Millionen Mieter werden damit gezielt entlastet.“ Gleichzeitig bleibe die Lenkungswirkung der CO2-Abgabe erhalten. „Vermieter erhalten einen Anreiz, um in energetische Sanierungen zu investieren. Mieter bleiben motiviert, den eigenen Energieverbrauch zu senken.“ Zur Entlastung einkommensschwacher Haushalte hatte die Bundesregierung bereits im Januar einen Heizkostenzuschuss auf den Weg gebracht.

Lob für die neue Regelung gibt es von der Deutschen Energie-Agentur (dena). „Die nun gefundene Regelung wird den Herausforderungen im Gebäudebereich gerecht und schafft eine faire Lastenteilung zwischen Mietern und Vermietern“, sagt dena-Geschäftsführer Andreas Kuhlmann. Wichtig sei, nun schnell einen belastbaren Energieausweis einzuführen, „damit der energetische Zustand der jeweiligen Gebäude ersichtlich ist“.

Aus Sicht des Deutschen Mieterbunds greift die neue Regelung dagegen zu spät. „Es wäre die Aufgabe der Regierung gewesen, an dieser Stelle die Mieterinnen und Mieter spätestens ab Mitte des Jahres zu entlasten, besser noch seit Beginn des Jahres 2022“, sagt Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten. Zudem würden Mieter*innen durch das Umlagesystem „pauschal und unabhängig von jeglichem Verhalten am CO2-Preis beteiligt“.