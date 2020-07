Wirtschaft und Menschenrechte: Kommt jetzt das Lieferkettengesetz?

Eigentlich wollten Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ihre gemeinsamen Eckpunkte für ein Lieferkettengesetz bereits im März vorstellen. Damit sollen deutsche Unternehmen verpflichtet werden, auch bei ihren Lieferant*innen auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. Doch dann kam die Corona-Krise und das Ganze wurde verschoben.

Für einen humanen und fairen Wettbewerb

Gleichwohl hatten sich die beiden Minister bereits im März auf Eckpunkte für ein Gesetz geeinigt. Es trägt den Titel „Sorgfaltspflichtengesetz“ und betont die Pflicht der Unternehmen für die Einhaltung der Menschenrechte entlang der Lieferketten zu sorgen – auch im Interesse eines humanen und fairen Wettbewerbs der Unternehmen, wie Arbeitsminister Hubertus Heil unterstreicht. Betroffen von den Gesetzesplänen sind Firmen mit mehr als 500 Mitarbeiter*innen. Das wären in Deutschland rund 7.300 Unternehmen.

„Kein Handwerker muss sich Sorgen um die Herkunft seiner Kupferkabel machen“, erklärte Arbeitsminister Hubertus Heil dem Handelsblatt. „Mir geht es sogar um einen Beitrag zur Rechtssicherheit deutscher Unternehmen: Wer seiner Sorgfaltspflicht nachkommt, kann sich auch damit enthaften und wer sich um Menschenrechte kümmert, darf keinen Wettbewerbsnachteil haben.“

Berlin macht auch auf EU-Ebene Druck

Das Thema ist auch ein Schwerpunkt des Bundesarbeitsministeriums während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von Juli bis Dezember dieses Jahres. So möchte das Ministerium Impulse dafür setzen, dass die EU-Kommission einen EU-Aktionsplan „Menschenrechte und gute Arbeit in globalen Lieferketten“ erarbeitet. Schwerpunkt könnte nach den Vorstellungen in Berlin dabei eine EU-Gesetzgebung zu unternehmerischen Sorgfaltspflichten sein in Anlehnung an die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte.

Am Dienstagnachmittag präsentieren Heil und Müller die Ergebnisse einer zweiten Unternehmensbefragung zum Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“. Diese werden mit Spannung erwartet, denn SPD und Union hatten in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass sie „national gesetzlich tätig“ werden wollten, wenn eine Überprüfung des Nationalen Aktionsplans (NAP) Wirtschaft und Menschenrechte zu dem Ergebnis komme, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen in der Praxis nicht ausreiche.

Deutsche Unternehmen zeigen großen Desinteresse

Die erste Befragung, die im Dezember 2019 präsentiert wurde, brachte desaströse Ergebnisse: Danach hatten nicht einmal 20 Prozent der 400 an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen Vorkehrungen getroffen, damit ihre Zulieferer*innen aus Entwicklungsländern Sozial- und Umweltstandards einhalten. 2600 der befragten Firmen hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Fragen zu beantworten.

Die deutschen Wirtschaftsverbände lehnen die Pläne der Bundesregierung für ein Lieferkettengesetz ab. „Der Einführung eines nationalen deutschen Sorgfaltspflichtengesetzes erteilen wir eine Absage“, erklärten die Spitzenverbände von Arbeitgebern, Industrie und Handel – BDA, BDI, DIHK und HDE – klipp und klar am Montag. „Es müssen nationale Sonderwege mit nationalen Belastungen vermieden werden, um die ohnehin schwierige Wirtschaftserholung nicht noch mehr zu verzögern“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung mit Blick auf die Corona-Krise.

SPD: Fehlt Freiwilligkeit kommt das Gesetz

Bereits am Montag kritisieren die Wirtschaftsverbände die zweite Unternehmensbefragung zum Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“, deren Ergebnisse erst am Dienstag vorgestellt werden. Es seien aufgrund der Messmethoden „extrem verzerrende Ergebnisse“ zu erwarten, so die Verbände. Um als „Erfüller“ der abgefragten 37 Kriterien zu gelten, habe ein Unternehmen jedes einzelne dieser Kriterien erfüllen müssen.

Auf diese Argumentation lässt sich die SPD nicht ein. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast steht zum Monitoringprozess der vergangen Monate und stellt klar: „Ist das Ergebnis unbefriedigend, kommt das Lieferkettengesetz wie vereinbart.“ Sie weist darauf hin, dass etliche deutsche Unternehmen bereits für ein Lieferkettengesetz werben und zurecht argumentierten, dass die Wahrung der Menschenrechte im Interesse aller Unternehmen sei. „Diese Ansicht teile ich uneingeschränkt, Menschenrechte sind nicht verhandelbar – Menschenrechtsstandards auch nicht“, so Katja Mast. „Wer sich an die Standards hält, hat nichts zu befürchten."