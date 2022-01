WirSindVieleGegenRechts: Tausende SPD-Mitglieder bei Online-Demo

Am Mittwochabend, Punkt 18 Uhr wurde auf mehreren hundert Facebook-Seiten von SPD-Gliederungen derselbe Text veröffentlicht, dazu ein identisches Foto. Der Grund war kein technischer Fehler oder gar ein Hacker*innen-Angriff: Die SPD-Gruppen beteiligten sich an einer Online-Demo gegen Rechtsextremismus. „Wir sind viele gegen Rechts“ lautete das Motto. Der dazugehörige Hashtag schaffte es zeitweise in die deutschen Twitter-Trends. Auch der „vorwärts“ beteiligte sich.

Ein Zeichen gegen rechts setzen

Zu der Aktion aufgerufen und sie organisiert hatte die Parteibasis. „In Zeiten, in denen rechtes Gedankengut im Rahmen der Corona-Proteste wieder salonfähig wird, wollten wir ein Zeichen setzen“, erklären die Initiator*innen der Aktion vom Ortsvereinsnetzwerk „Wir sind viele“. Mehr als 50 SPD-Gruppen aus dem gesamten Bundesgebiet gehören mittlerweile dazu. Die Idee zu der Online-Demo kam beim jüngsten digitalen Treffen im Dezember.

„Wir wissen natürlich, dass nicht alle Teilnehmenden den sogenannten Corona-Spaziergängen rechts sind“, sagen die Initiator*innen der Online-Demo. „Aber man sollte sich gut überlegen, mit wem man da auf die Straße geht und mit wem man sich gemein macht.“

Auch andere Parteien beteiligen sich

Die Online-Demo werten sie als vollen Erfolg. Text und Bild wurden auf ihrer Facebook-Seite mehr als hundert Mal geteilt. Mehr als 1300 Personen posteten etwas dazu auf Facebook, darunter auch prominente Sozialdemokrat*innen wie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Bundesinnenministerin Nancy Faeser oder SPD-Schatzmeister Dietmar Nietan.

Rechtsextreme nutzen aktuell sogenannte Corona-Demos, um braune Gedanken zu verbreiten. Wir wissen: Nicht alle Teilnehmenden sind rechts. Aber wir rufen auf, zu sehen, MIT WEM man sich gemein macht. Wollt ihr das? Wir sagen: Nein! Keinen Zentimeter! #WirSindVieleGegenRechts pic.twitter.com/9zLfVbM3sP — Thomas Kutschaty (@ThomasKutschaty) January 12, 2022

Auf Instagram gab es mehr als 700 Beiträge. Auf Twitter wurde der Hashtag #WirSindVieleGegenRechts auch den gesamten Donnerstag über noch benutzt. Neben Ortsvereinen, Unterbezirken und Landesverbänden beteiligten sich auch hier prominente Sozialdemokrat*innen wie der ehemalige SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, NRWSPD-Chef Thomas Kutschaty und der sächsische SPD-Vorsitzende Henning Homann.

Im Laufe des Donnerstags entwickelte die Aktion dann auch noch eine Dynamik über Parteigrenzen hinaus. Auch Grüne, Links- und Piratenpartei nutzten den Hashtag um sich klar gegen rechts zu positionieren getreu dem Fußball-Motto „In den Farben getrennt, in der Sache vereint“.