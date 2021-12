Wirsindviele: SPD-Ortsvereine rufen zu Online-Demo gegen rechts auf

Kurz nachdem die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen im fränkischen Schweinfurt am Abend des zweiten Weihnachtstages in Gewalt umgeschlagen waren, hatte der „III. Weg“ seine Deutung der Ereignisse bereits parat. „Die Knüppeltruppe des Systems vergreift sich an den eigenen Bürgern“, schrieb die rechtsextreme Partei noch spät am Abend auf ihrer Facebook-Seite. Dass Demonstrant*innen gewaltsam Polizei-Absperrungen durchbrochen hatten und die Demonstration nicht angemeldet war, verschwiegen die Rechtsextremen, die in Schweinfurt auch selbst mitmarschiert waren.

Rechtes Gedankengut wird wieder salonfähig

Im brandenburgischen Wittenberge hatten die Neonazis, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, kurz vor Weihnachten sogar selbst zur Demonstration aufgerufen. Auch in Sachsen tauchen sie an unterschiedlichen Orten immer wieder auf. Als Anfang Dezember dutzende Menschen mit Fackeln vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping aufmarschierten, standen die ebenfalls als rechtsextrem eingestuften „Freien Sachsen“ dahinter.

„Es geht bei den sogenannten Corona-Demos und Spaziergängen schon lange nicht mehr um durchaus berechtigte Sorgen und Ängste: Rechtsextreme und die Neue Rechte nutzen diese aus, um ihren menschenverachtenden, braunen Gedanken einen bürgerlichen Anstrich zu geben“, sagen die Aktivist*innen des SPD-Ortsvereinsnetzwerks „Wir sind viele“. Sie beobachten mit Sorge, dass „rechtes Gedankengut in unserer Gesellschaft wieder salonfähig“ wird. „Die stetige Bedrohung von Rechts, ist ein Thema welches alle Sozialdemokrat*innen mit Entschlossenheit bekämpfen müssen“, sind sie überzeugt. „Wir wollen uns das nicht länger gefallen lassen.“

Online-Demo am 12. Januar

Für das neue Jahr rufen sie deshalb die gesamte Partei zu einer Online-Demo auf. „Wir zeigen klare Kante gegen rechts, indem möglichst viele Ortsvereine und SPD-Mitglieder zur selben Zeit das Gleiche in ihren Social-Media-Kanälen posten“, erklären die Mitglieder der #wirsindviele-Vernetzung. Stattfinden soll die Online-Demo am 12. Januar um 18 Uhr. Motiv und Text zum Posten stellen „Wir sind viele“ einen Tag vorher auf ihrer Facebook-Seite zur Verfügung.