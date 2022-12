War die Vergabe der WM an Katar ein Fehler?

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar erhitzt die Gemüter – mehr politisch als sportlich. War es ein Fehler, das Turnier an den Wüstenstadt zu geben? Und was lässt sich für künftige sportliche Großereignisse lernen? Darüber haben wir mit dem Historiker René Wildangel, Herausgeber des Buchs „Das rebellische Spiel. Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM“, und Hubertus Hess-Grunewald, Präsident des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen gesprochen.