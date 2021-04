vorwärts-Podcast: Premierenfolge mit Schauspieler Hans-Joachim Heist

Mehr als 400.000 Menschen haben ein SPD-Parteibuch. Sie sind irgendwann mal aus Überzeugung in die Partei eingetreten. Doch warum? Darüber sprechen wir ab sofort einmal im Monat in unserem neuen „vorwärts“-Podcast „SPDings“. Jeweils in der letzten Woche jedes Monats erscheint eine neue Folge. Verbunden ist das Gespräch stets mit einem Gegenstand – dem „SPDings“ – das für den Gast seine SPD-Mitgliedschaft symbolisiert.

Unser Premierengast war schon Bernhard Grzimek, der Butler in Dinner for One, hat im Tatort mitgespielt, aber die meisten kennen Hans-Joachim Heist sicherlich als den cholerisch schreienden „Gernot Hassknecht“ aus der „heute-show“.

Privat ist der Schauspieler und Kabarettist dagegen eher ein ruhigerer Typ. Nur beim Autofahren werde er zu Hassknecht, erzählt Heist schmunzelnd, was aber auch daran liegen könne, dass er ganz in der Nähe von Heppenheim, dem Heimatort des Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel, aufgewachsen sei. Vor allem ist Heist aber ein überzeugter Sozialdemokrat. Schon während seiner Installateur-Lehre engagierte er sich in der Gewerkschaftsjugend der IG Metall. Als er 1972 das erste Mal wahlberechtigt war, hieß es für ihn „Willy wählen“. Denn auch den Button „Mehr Demokratie wagen“ trug er mit Überzeugung.

„SPDings“ – der „vorwärts“-Podcast, Folge 1 mit Hans-Joachim Heist

Zur SPD kam Heist jedoch erst im April 2007 durch sein kommunalpolitisches Engagement für die SPD im hessischen Pfungstadt. Dort blieb er bis 2011 Stadtverordneter, bevor er das Amt aufgrund beruflicher Verpflichtungen aufgab. Doch bei der Kommunalwahl im März dieses Jahres gab er sein Comeback, räumte die meisten Stimmen aller Kandidat*innen ab und sitzt für die SPD künftig im Magistrat der 25.000 Einwohner*innen zählenden Stadt. Was er dort erreichen will, wieso er für ein starkes Europa eintritt und wieso die Pfeife für ihn der sozialdemokratischste Gegenstand ist, erfahrt ihr in der ersten Folge von „SPDings“.