Wir sind viele: OV-Netzwerk startet Aktionswoche zur Mitgliederwerbung

Das Ziel ist ambitioniert. Bis Ende kommenden Jahres will die SPD die Eintritte von Neumitgliedern im Vergleich zum Jahr 2021 um mindestens 25 Prozent steigern. Im Frühjahr hat der Parteivorstand deshalb die „Mission 30.000“ gestartet: 30.000 Menschen sollen bis zum Parteitag im Dezember 2023 neu in die SPD eintreten. Junge Menschen und Frauen will die Partei dabei besonders ansprechen.

Kevin Kühnert im Live-Gespräch

Aus Sicht des Politikberaters Simon Jakobs ist das Ziel durchaus realistisch. „Dafür werden aber Anstrengungen der Parteispitze und der Parteibasis unerlässlich sein“, sagt er. In vielen Unterbezirken läuft daher bereits die Mitgliederwerbung. Im UB Darmstadt-Dieburg etwa haben sie kürzlich eine eigene Kampagne gestartet, mit Plakaten, Flyern und im Internet. Zehn Prozent mehr Mitglieder lautet hier das Ziel.

Das Ortsvereinsnetzwerk „Wir sind viele“, ein informeller Zusammenschluss von mehr als 60 SPD-Gruppierungen deutschlandweit (und sogar im Ausland), startet an diesem Montag eine Aktionswoche. Los geht es mit einem Live-Gespräch auf Facebook mit Generalsekretär Kevin Kühnert (in Zusammenarbeit mit dem „vorwärts“) am Montagnachmittag. „Wir haben darüber hinaus Ortsvereine gebeten, kleine Videospots zu drehen, die wir auf unserer Facebook-Seite zeigen“, sagt Fabienne Quednau, die die Woche für das OV-Netzwerk koordiniert. „Außerdem wird es Tipps zur Mitgliederwerbung geben und ein Interview mit zwei Frauen aus einem OV, die ihre Erfahrungen und Tipps für einen möglichen Eintritt in die SPD mit uns teilen.“

Eine Online-Demo für mehr SPD-Mitglieder

Der Höhepunkt der Aktionswoche wird am Dienstag sein. Um 19 Uhr sollen möglichst viele Ortsvereine, Unterbezirke, Landesverbände und Einzelpersonen ein eigens entworfenes Motiv in ihren Social-Media-Kanälen teilen. „Nach unserer erfolgreichen Onlinedemo #wirsindvielegegenrechts, an der sich tausende Mitglieder, Abgeordnete, Landesverbände und sogar Parteiunabhängige beteiligt haben, möchten wir erneut auf allen Kanälen demonstrieren – diesmal für neue SPD-Mitglieder“, erklärt Quednau die Idee. Anfang des Jahres hatte das OV-Netzwerk mit einer Online-Demo ein deutliches Zeichen gegen rechtes Gedankengut im Zuge der Corona-Proteste gesetzt. Das aktuelle Motiv zum Teilen wird am Abend des 17. Oktober auf der Facebook-Seite von „Wir sind viele“ zur Verfügung gestellt.