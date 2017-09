Verlosung: Feiern mit den Seeheimern

Am 25. September findet zum sechsten Mal das Gartenfest des Seeheimer Kreises statt. Im Garten der Parlamentarischen Gesellschaft wird damit traditionell das Ende der politischen Sommerpause eingeläutet. Unter den vorwärts.de-Lesern verlosen die Seeheimer drei Freikarten inklusive einer Übernachtung im Doppelzimmer im Regierungsviertel.

Wer an der Verlosung teilnehmen will, schreibt bis zum 11. September eine E-Mail an seeheimer@spdfraktion.de. Betreff: Sommerfest. Viel Glück!