Verhilft die Jugend Jeremy Corbyn zur Macht?

Der Schock war vor allem bei der Jugend groß. Kurz nachdem eine Mehrheit der Briten am 23. Juni vergangenen Jahres für das Verlassen der EU, den sogenannten Brexit, gestimmt hatte, merkten die jungen Menschen auf der Insel, dass sie diese Entscheidung besonders treffen wird. Europäische Reisefreiheit, ein Auslandssemester per Erasmus-Programm oder ein paar Jahre arbeiten im Ausland – all das wird künftig deutlich schwieriger.

Drei von vier Jungen sind für Labour

Ein knappes Jahr später haben die jungen Briten bei der vorgezogenen Parlamentswahl am Donnerstag die Möglichkeit zur Revanche. Umfragen zufolge machen sie vor allem die konservativen Tories um Ministerpräsidentin Theresa May und Außenminister Boris Johnson für die Brexit-Entscheidung verantwortlich. Kein Wunder, dass sich in Umfragen nicht einmal jeder fünfte der 18- bis 24-jährigen Briten für die Regierung ausspricht. Drei von vier Jungwählern sind für die Sozialdemokraten von Labour.

Deren Vorsitzender und Spitzenkandidat Jeremy Corbyn hat daher im Wahlkampf bewusst auf Themen gesetzt, die die Jugend bewegen: gebührenfreie Bildung, mehr Ausgaben im Sozialbereich, Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Corbyns Motto „For the many, not the few“ trifft besonders auf die jungen Wähler zu.

Werden die Jungwähler zum Zünglein an der Waage?

Eine Berechnung der BBC zeigt nun, wie die Jungen die Wahl zu Gunsten von Labour und Corbyn entscheiden könnten: Wenn 78 Prozent der 18- bis 24-jährigen Briten zur Wahl gehen würden, würde das rund zwei Millionen Stimmen bedeuten. Labour würde davon mit rund 860.000 Stimmen profitieren, die konservativen Tories mit rund 540.000.

Das wiederum würde bedeuten, dass Labour im Unterhaus zehn Sitze mehr bekäme, die Tories zehn Sitze weniger als bisher. Die Mehrheit der Tories beträgt zurzeit zwölf Sitze. Sollte die Unterhauswahl am Donnerstag tatsächlich so knapp ausgehen, wie letzte Umfragen vorhersagen, könnten die jungen Wähler also das entscheidende Zünglein an der Waage sein.

Die Wahlbeteiligung der Jungen ist entscheidend

78 Prozent Wahlbeteiligung bei den Jungen sind allerdings eine hohe Hürde. Zum Vergleich: Beim Referendum über den Brexit beteiligten sich gerade 36 Prozent der 18- bis 24-Jährigen. Bei den Wählern 65 plus lag die Beteiligung bei 83 Prozent. Sie stimmten mit großer Mehrheit für das Verlassen der EU – und gelten als Unterstützer der Tories.

Ob die Revanche für den Brexit gelingt, hängt also von den Jungen selbst ab und ob sie sich aufraffen können, zur Wahl zu gehen. Das Glastonbury-Musikfestival, bei dem sich im vergangenen Jahr rund 170.000 vor allem junge Menschen just während der Brexit-Abstimmung tummelten, findet zumindest erst Ende des Monats statt.