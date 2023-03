Verena Hubertz: „Wir müssen den Umstieg sozialverträglich gestalten“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will den Einbau neuer Gas- und Ölheizung ab 2024 verbieten. Die SPD-Ministerpräsident*innen Manuela Schwesig und Stephan Weil sehen die Pläne hingegen kritisch. Wie stehen Sie als stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende zu dem Vorstoß?

Es handelt sich bei dem Gesetzentwurf um einen Vorschlag, den Robert Habeck gemeinsam mit unserer Bauministerin Klara Geywitz erarbeitet. Und zwar genau so, wie es der Koalitionsausschuss aller Koalitionsparteien im März vergangenen Jahres beschlossen hat. Eine Umstellung unserer Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien ist nicht nur aus klimapolitischen Aspekten dringend geboten, sondern auch aus Gründen der Versorgungssicherheit.

Wir haben im Gebäudesektor zwei Jahre in Folge die Klimaziele deutlich verfehlt - wir müssen unsere Gebäude daher so schnell wie möglich klimafit machen. Zudem haben uns die Auswirkungen des Ukrainekrieges noch einmal sehr eindrücklich vor Augen geführt, dass wir uns von Gas- und Öl trennen müssen - je früher desto besser. Wir sollten aus alten Fehlern lernen und nun entsprechend handeln.

Im Koalitionsausschuss hat die Ampel beschlossen, dass neu eingebaute Heizungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent Erneuerbare Energien betrieben werden sollen. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch wies als Antwort auf die Kritik von Manuela Schwesig und Stephan Weil hin und sagte: Die SPD plakatiere gerne Klimaschutz, zerstreite sich jedoch, wenn es um das Umsetzen geht.

Mit dem Koalitionsvertrag haben wir uns als SPD zu einem konsequenten Klimaschutz bekannt und ich persönlich nehme das sehr ernst. Mir und meinen Fraktionskolleg*innen ist dabei aber auch wichtig, dass wir soziale Aspekte mitdenken. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit schließen sich aber für mich nicht gegenseitig aus - ganz im Gegenteil. Die Preisentwicklung von Öl und Gas wird auch zukünftig volatil bleiben.

Zudem macht der steigende CO2-Preis ein Heizen mit fossilen Energien zusätzlich teurer und langfristig unattraktiv. Daher hilft es langfristig gesehen allen Haushalten jetzt auf erneuerbare Energien umzusteigen und diesen Umstieg sozialverträglich zu gestalten. Ganz wichtig wird hier auch die kommunale Wärmeplanung an der SPD-Bauministerin Klara Geywitz gerade arbeitet. Also da wo der individuelle Umstieg nicht geht, brauchen wir umso mehr kommunale Nahwärmenetze.

Was müsste ihrer Meinung nach für die gelungene Wärmewende gemacht werden?

Wirtschaftsminister Habeck hat versprochen, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen für eine Wärmepumpe nicht mehr zahlen sollen als für eine herkömmliche Gasheizung. Ich werde ihn beim Wort nehmen und mich dafür einsetzen, dass wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass er sein Versprechen einhalten kann.

Und selbstverständlich muss das, was wir als Parlament beschließen, auch faktisch beziehungsweise technisch umsetzbar sein. Wir brauchen ausreichend Technik und sinnvolle Lösungen für die unterschiedlichen Gebäudetypen. Nicht jedes Gebäude können wir mit einer Wärmepumpe ausstatten, weil das technisch einfach nicht möglich ist.

Ein Beispiel: Neben dem Einbau einer Wärmepumpe ist beispielsweise auch der Anschluss an ein Fernwärmenetz oder die Nutzung von Biomasseheizungen und Gasheizungen zugelassen, sofern diese aus 65 Prozent erneuerbarer Energie gespeist werden. Ob das praxistauglich ist, werden wir prüfen. Last but not least brauchen wir ganz dringend mehr und gut ausgebildete Fachkräfte, die das, was wir wollen und was technisch möglich ist, auch umsetzen.

Der Plan sieht vor, dass bestehende Öl- und Gasheizungen maximal dreißig Jahre laufen dürfen. Wenn bestehende Kessel ein bestimmtes Alter erreicht haben, sollen sie ausgebaut werden. Eine gute Idee?

Wir haben uns das Ziel gesetzt, bis 2045 treibhausgas- beziehungsweise klimaneutral zu sein. Das ist ein Versprechen, das wir insbesondere auch nachfolgenden Generationen machen, die noch stärker vom Klimawandel betroffen sein werden als wir. Es ist daher wichtig, dass wir mit Blick auf das Ziel in allen Bereichen unsere Treibhausgasemissionen weiter absenken - auch im Gebäudebereich. Dass wir uns schrittweise auch von Öl- und Gasheizungen trennen müssen, ist für mich ein logischer Schritt.

Sie selbst haben einmal gesagt, die Klimakrise dürfe man nicht gegen die Wohnungskrise ausspielen.

Deutschland ist eine Mietenation und die Mieten sind vielerorts jetzt schon auf Rekordniveau. Wir haben Situationen, in denen Familien, Rentner*innen, Studierende jetzt schon deutlich mehr als 30 Prozent, teilweise sogar schon 50 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. So richtig und wichtig unsere Klimaziele im Gebäudesektor sind und wie sehr ich sie unterstütze, so wichtig ist mir aber auch, dass wir sie nicht gegen die Krise auf unserem Wohnungsmarkt ausspielen.

Konkret heißt das für mich als Sozialdemokratin, dass wir unsere Maßnahmen so beschließen müssen, dass die finanziellen Auswirkungen am Ende nicht von den Mieter:innen getragen werden müssen. Die Modernisierungsumlage, die es Eigentümer*innen erlaubt, bei Modernisierungen des Gebäudes die Jahresmieten entsprechend zu erhöhen, gehört für mich klar auf den Prüfstand.

Denn mehr Klimaschutz darf nicht dazu führen, dass sich Menschen das Wohnen perspektivisch nicht mehr leisten können. Zudem muss die Wohngemeinnützigkeit als Rechtsform schnellstmöglich kommen, damit Mietpreise nachhaltig und sinnvoll eingedämmt werden.

Das Interview wurde schriftlich geführt.