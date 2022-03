Unterstützung für Rehlinger: Sechs Betriebsrät*innen treten in SPD ein

Anke Rehlinger will Ministerpräsidentin des Saarlandes werden. Die Chancen stehen gut. Die SPD-Landesvorsitzende erhält nicht nur durch die jüngsten Umfragen Rückenwind, sondern auch ganz aktuell durch den Beitritt von sechs Gewerkschafter*innen in die SPD. Sie alle sind als Betriebsrät*innen ind Unternehmen aktiv und wollen Rehlinger bei ihrem wichtigsten Vorhaben unterstützen: für 400.000 gut bezahlte Arbeitsplätze im Saarland zu sorgen.

„Euch allen ein herzliches Willkommen in der Saar-SPD! Uns verbindet eines: Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass Arbeitsplätze im Saarland erhalten und neue geschaffen werden. Wenn wir das als unsere Aufgabe verstehen, dann kann es gelingen“, sagt die SPD-Landesvorsitzende in einem am Mittwoch auf Facebook veröffentlichten Video. Sie freue sich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den neuen Genoss*innen.

Einer von ihnen ist Mario Kläs, Betriebsratsvorsitzender von ZF in Saarbrücken. Der Autozulieferer ist der größte Arbeitgeber des Bundeslandes und als solcher auch von der sozial-ökologischen Transformation betroffen. „Ich trete in die SPD ein, weil ich weiß, dass die SPD uns dabei helfen wird, die Arbeitsplätze in Saarbrücken abzusichern“, begründet Kläs seinen Parteibeitritt. Neu beigetreten ist auch Sandra Dellmann, Betriebsratsvorsitzende von Voit Automotive, ebenfalls ein Autozulieferer, der in St. Ingbert 1.000 Angestellte hat. „Ich werde Mitglied bei der SPD, weil ich für eine arbeitnehmernahe Politik stehe“, sagt sie.

„Ein wunderbarer Tag, um in die SPD einzutreten“

Eine entscheidende Rolle beim Beitritt der Gewerkschafter*innen spielte offenbar auch Damhat Sisamci. Er ist selbst bei der IG Metall aktiv, Betriebsratsmitglied bei ZF und kandidiert auf Platz sechs der SPD-Landesliste für den Landtag. „Heute ist ein wunderbarer Tag, um in die SPD einzutreten“, sagt er im Video.