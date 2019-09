unsereSPD: 425.630 SPD-Mitglieder wählen eine neue Spitze

Eine Pause gibt es nicht. Am Montag stellten sich die Kandidierenden für den SPD-Parteivorsitz auf einer Veranstaltung im hessischen Baunatal den Fragen der rund 850 Besucher, am heutigen Dienstag folgt Berlin. Das Interesse ist so groß, dass die Anmeldezahlen die Platz-Kapazitäten des Willy-Brandt-Hauses weit übersteigen.

1.426 neue Mitglieder im September

Inzwischen ist klar, wie viele Stimmberechtigte es für die Wahl des Vorsitzes geben wird. Denn die Frist für die Anmeldung, um SPD-Mitglied zu werden, endete gestern Abend um 18 Uhr. Alle, die bis dahin in die Partei eingetreten sind und formal aufgenommen wurden, dürfen abstimmen – auch Mitglieder unter 18 Jahren und solche, die kein aktives Wahlrecht in Deutschland besitzen. Insgesamt werden das 425.630 sein, davon knapp 140.000 Frauen. Seit dem Start zur Mitgliederbefragung Anfang Juli sind 3.556 Menschen in die SPD eingetreten, davon alleine 1.426 seit dem 1. September. Die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder unter 35 Jahren liegt bei rund 55.000.

Die Tour macht Halt in Berlin

Nach dem Rückzug des einzigen Einzelkandidaten Karl-Heinz Brunner verbleiben ausschließlich Duos im Wettbewerb. Von den insgesamt sieben Teams kann nur jeweils ein Team gewählt werden. Sie werden am Abend im Willy-Brandt-Haus erwartet. Berlin ist die 12. von insgesamt 23 Etappen der Kandidaten-Tour. Mehr als 2.500 Mitglieder haben sich angemeldet, zu viele für diesen Veranstaltungsort. Deshalb bietet die Berliner SPD als Alternative zum Willy-Brandt-Haus „Public-Viewings“ vor Ort in den Bezirken an. Einen Livestream wird es ebenfalls geben.

Abstimmung bis 25. Oktober

Die Tour wird am 12. Oktober, einem Sonntag, mit der 23. Konferenz in München enden. Abgestimmt wird danach vom 14. bis 25. Oktober, online oder per Brief. Wer online wählen möchte, kann sich noch bis zum 19. September registrieren. Bisher haben sich knapp 130.000 Mitglieder für diese Variante entschieden. Am 26. Oktober wird das Ergebnis bekannt gegeben. Sollte kein Kandidatenteam die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bekommen, findet eine zweite Abstimmung zwischen den beiden Erstplatzierten statt. Gewählt wird die neue Spitze auf dem SPD-Parteitag vom 6. bis 8. Dezember.