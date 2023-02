Wie der Ukraine-Krieg die EU-Sicherheitspolitik verändert

Die russische Aggression gegen die Ukraine hat die Politik und das Leben in Europa im Jahr 2022 bestimmt und wird dies auch im Jahr 2023 tun. Obwohl es in erster Linie die Menschen in der Ukraine sind, die unter den Auswirkungen des Krieges von Wladimir Putin leiden, sind die indirekten Auswirkungen weltweit zu spüren. Putins Invasion und ihr innewohnendes Potenzial, Chaos im internationalen System zu erzeugen, zeigen, dass Kriege, an denen Großmächte beteiligt sind, in einer globalisierten Welt nicht länger regional eingedämmt werden können.

Eine Neubewertung der EU-Ostpolitik

Wann immer dieser Krieg schließlich endet, hat er bereits eine Dynamik mit weitreichenden globalen Auswirkungen entfacht. Dieser verstärkt die seit der Finanzkrise 2008/09 zu beobachtenden und durch die Corona-Pandemie beschleunigten De-Globalisierungstendenzen. Geopolitisch entstehen neue Machtzentren, geoökonomisch ist eine Neuausrichtung der Energie-, Produktions-, Verteilungs- und Finanzsysteme im Gange.

Für die Europäer löste die russische Invasion eine Neubewertung und Überprüfung ihrer Ost-Politik aus, die nicht nur auf die früheren Kapitel des russisch-ukrainischen Konflikts zurückgeht, sondern auf den postkommunistischen Übergang insgesamt. Und im Hinblick auf den Wandel in Russland ist zu bedenken, dass die Entwicklungen hier bis 1998 wirtschaftlich (Oligarchisierung, viele Wende-Verlierer*innen) und seit etwa 2008 auch politisch in die falsche Richtung gegangen sind.

Europas Lücke in der Sicherheitspolitik

Bereits vor dem Ukrainekrieg lebte die Europäische Union in einem Sicherheitsparadoxon. Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) war das schwächste Glied im europäischen Integrationsprojekt. Die Union steht heute vor einem Bogen der Instabilität, der sich von der Sahelzone bis zum Horn von Afrika, durch den Nahen Osten und den Kaukasus bis zu den neuen Frontlinien in Osteuropa erstreckt. Daher ist die Nachfrage nach Sicherheit durch die EU deutlich und stetig gewachsen – mit den USA entweder abgelenkt oder nach innen gerichtet oder mit Fokus auf Asien.

Die entsprechende Sicherheitsleistung konnte jedoch nicht organisiert werden. Die Union mache institutionell einige Fortschritte, aber es fehlte an ausreichenden Kapazitäten. Und vor allem mangelte es an politischem Willen, die Bündelung und Teilung in Richtung einer möglichen europäischen Armee entschieden voranzutreiben. Das Konzept der „strategischen Autonomie“ entspricht bei weitem nicht den Sicherheits- und Militäranforderungen, die der Krieg hervorgebracht hat. Und der russische Angriff auf die Ukraine brach genau in diese europäische Lücke zwischen hohem Sicherheitsbedarf und geringem Angebot.

Europa zahlt einen hohen Preis

Während Washington und London entschieden reagierten und die NATO als Hauptverteidigerin der Europäer wiedererweckt wurde, hatte die EU vor allem mit dem militärischen Aspekt des Konflikts zu kämpfen, der die Wirklichkeit eines großen zwischenstaatlichen Krieges auf den europäischen Kontinent zurückbrachte. Der Krieg setzte der in der Charta von Paris (1990) verankerten europäischen Sicherheitsarchitektur nach dem Kalten Krieg ein endgültiges Ende.

Es wird immer deutlicher, dass Europa einen hohen Preis dafür zahlt, sich nicht ausreichend um eine gemeinsame und proaktive Russlandpolitik bemüht zu haben. Putin führte Russland mit dem Anspruch, eine militärische Weltmacht zu sein, zurück in die internationale Politik. Und er untermauerte seine zunehmend aggressive Außenpolitik, indem er sich auf konservative, antikommunistische und nationalistische Denker stützte, die panslawische Ideen mit antiwestlichem, neoimperialistischem russischem Nationalismus verbanden.

Diese Denker fordern eine „Russische Welt“ (Russkiy mir), die bestehende Staatsgrenzen relativiert und explizit die russische Diaspora einschließt – ein umfassendes Konzept, das ideologische, politische, kulturelle, geopolitische und identitätsstiftende Fragen anspricht. Dieser Ansatz wird von der russisch-orthodoxen Kirche unterstützt, die die „russische Welt“ wieder zu einem Außenposten der christlichen Zivilisation machen will. Das Konzept des „Russkiy mir“ wurde bereits von Putin genutzt, um Russlands Annexion der Krim zu legitimieren.

Friedliche Koexistenz mit Russland ist kaum denkbar

Leider scheint der Westen bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges weder diese Doktrin noch Sicherheitsbedenken gegenüber Russland ernst genommen zu haben. Politiker*innen von Washington bis Berlin sollten sich nichts vormachen: Vor dem Hintergrund des historischen, philosophischen und ideologischen Gedankengebäudes, auf das sich Präsident Putin beruft, wird der Einsatz in der Ukraine als Teil eines viel größeren Kampfes mit dem Westen und der Nato um Russlands Zukunft gesehen Überleben und für den Fortbestand der „Russischen Welt“. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage, ob Sicherheit auf dem europäischen Kontinent nur mit oder gegen Russland organisiert werden kann, eine ganz andere Bedeutung. Eine friedliche Koexistenz mit Putins russischer Welt ist derzeit kaum vorstellbar.

Wir müssen jedoch zugeben, dass es auf EU-Ebene nicht nur an Studien und Strategien zu Russland gefehlt hat, sondern auch an der Anerkennung der Komplexität der Ukraine als Land und Nation. Die Fragilität des ukrainischen Staates und die allgemeinen Schwächen seiner Wirtschaft, Oligarchisierung, Korruption etc. hätten ernsthafter bewertet werden müssen. Das Gleiche gilt für die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Zivilgesellschaft, die in der nationalen Politik viel stärker als in Russland eine Rolle gespielt hat. Doch seit der Unabhängigkeit Anfang der 90er Jahre blieb die Ukraine ein Land dazwischen in einer Grauzone. Die westliche Politik gegenüber Kiew war oft nichts anderes als eine Ableitung der respektvollen Politik gegenüber Russland. Das wird sich nun mit dem Krieg definitiv ändern.

Keine falschen Hoffnungen für die Ukraine

Was Europa betrifft, haben die europäischen Staats- und Regierungschefs*innen seit dem ersten Schock vor einem Jahr mit bemerkenswerter Einheit, Entschlossenheit und Schnelligkeit gehandelt. Bislang ist der Konflikt sowohl militärisch als auch politisch hochdynamisch. Ambitionen, Ziele und Errungenschaften waren so dynamisch wie die Politik der beteiligten Interessengruppen. Obwohl die EU zu Beginn des Konflikts kein militärischer Akteur war, hat sie sich als bedeutender Akteur erwiesen, indem sie die ukrainischen Kriegsanstrengungen unterstützt, Flüchtlingen hilft, Russland sanktioniert und die Ukraine zu einem Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft gemacht hat. Eine große Herausforderung bleibt weiterhin die Vereinbarkeit der unbefristeten Kriegsanstrengungen mit der wirtschaftlichen und sozialen Dynamik und den Interessen der und innerhalb der EU selbst.

Die europäische Strategie als Antwort auf die russische Invasion zielte darauf ab, die Ukraine zu ermutigen und westliche Unterstützung zu mobilisieren, aber sie war nicht ohne Risiken. Viele Staats- und Regierungschef*innen der EU begannen, die Chancen eines Beitritts der Ukraine zur Union zu überschätzen, und weckten Erwartungen, die die Ukrainer glauben ließen, ihr Land könne irgendwie ganz natürlich in die EU-Strukturen passen, wie wir sie heute kennen. Bei öffentlichen Gesprächen mit ukrainischen Politiker*innen über die Chancen eines EU-Beitritts tauchten häufig populistische Narrative auf, dass die Geschwindigkeit des Beitritts von der bürokratischen Leistung in Brüssel abhängt und nicht davon, ob das betreffende Land EU-Standards und -Regeln erfüllt, ohne von der EU widerlegt zu werden Beamte.

Unterschiedliche Erwartungen innerhalb der EU

Gleichzeitig spielten die Staats- und Regierungschef*innen der EU in Gesprächen mit EU-Bürger*innen die erwarteten Kosten der Wirtschaftskriegsführung immer wieder herunter. Kein Wunder, dass die Europäer*innen enttäuscht waren, als die gegen Russland verhängten Sanktionen den Angreifer nicht dazu zwangen, seinen Feldzug zu beenden und die Ukraine in Frieden zu lassen, noch mehr, als der Kontinent wieder in Inflation und wirtschaftliche Rezession abrutschte und sich einem langfristigen Wachstumsrückgang gegenübersah.

Europa beendete das Jahr 2022 dennoch bemerkenswert vereint in seiner unerschütterlichen Unterstützung für die Ukraine. Es wurde sogar ein neues Hilfspaket verabschiedet, zusammen mit einer weiteren Runde von Sanktionen gegen russische Beamt*innen sowie Geschäftsleute und Medienvertreter*innen. Auf der anderen Seite blieben die europäischen Ansichten unterschiedlich hinsichtlich der Erwartungen, wie der Krieg enden sollte, welche Art von Sicherheitsarchitektur der Nachkriegszeit aufgebaut werden sollte und wie viel Raum für die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland nach Kriegsende verbleiben würde.

Die Verdienste der Sozialdemokratie

Es ist klar, dass die Sozialdemokrat*innen zumindest im ersten Kriegsjahr nicht dafür belohnt wurden, dass sie an der Spitze der Solidarität mit der Ukraine gekämpft haben. Fortschrittliche Kräfte haben sich jedoch in diesem schwierigen Jahr dadurch ausgezeichnet, dass sie über die notwendige internationale Solidarität hinausgegangen sind und sie mit zwei weiteren Zielen in Einklang gebracht haben: einer gerechten Verteilung der Kriegskosten innerhalb unserer Gesellschaften und der Vermeidung einer unnötigen Eskalation bei gleichzeitiger Friedens- und Wiederaufbauvorbereitung. Keine andere politische Kraft scheint sich um diese breitere Verantwortung zu kümmern, die ein charakteristisches Merkmal der Sozialdemokrat*innen bleibt.

Der eventuelle Wiederaufbau der Ukraine wird die Gelegenheit für einen zweiten Übergang bieten. In diesem Prozess wird es absolut entscheidend sein, aus den schwerwiegenden Fehlern des neoliberalen Übergangs in den postsowjetischen Gesellschaften und in Mittel- und Osteuropa zu lernen. Diesmal muss der Wiederaufbau weit über den liberalen Marktkapitalismus hinausgehen. Es braucht einen proaktiven, förderlichen Staat, der Sozial-, Industrie- und Technologiepolitik verfolgt, Dezentralisierung und Regionalität respektiert und sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Die Sozialdemokrat*innen sollten in dieser Hinsicht selbstbewusst auftreten und diesmal einen Weg „für die Vielen, nicht für die Wenigen“ vorantreiben.