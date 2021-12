Tür 9 des vorwärts-Adventskalenders mit Carsten Schneider

Ein Grenzgänger zwischen den Welten, zwischen den Intellektuellen Zirkeln und der Politik in Deutschland, so wird Peter Glotz von Carsten Schneider beschrieben. Und als bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in der Opposition habe er damals richtig „ramba zamba gemacht“, meint der Thüringer Sozialdemokrat voll Anerkennung, „er hat Debatten geprägt, richtige Debatten.“

Wie Peter Glotz außerdem die SPD geprägt hat, wo und wie Carsten Schneider ihn selbst noch kennengelernt hat, erzählt der Erfurter hinter Tür 9 unseres „Vorbild“-Adventskalenders – mit einem Buch in der Hand.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.