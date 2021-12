Tür 8 des vorwärts-Adventskalenders mit Christine Lambrecht

„Machen wir es wie Marie Juchacz: Kämpfen wir für das, was uns rechtmäßig zusteht: die Gleichstellung!“, sagt Christine Lambrecht, die neue Verteidigungsministerin. Die Sozialdemokratin zeigt sich beeindruckt von einer Sozialdemokratin, die schon in der Weimarer Republik für Gleichberechtigung kämpfte – und gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz. Sie hielt im Jahr 1919 außerdem als erste Frau eine Rede vor einem demokratisch gewählten Parlament in Deutschland.

Für Lambrecht ist Juchacz, die noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten noch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) gründete, außerdem eine „Kämpferin für Solidarität“.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

