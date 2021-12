Tür 7 des vorwärts-Adventskalenders mit Thomas Kutschaty

„Für mich als Nordrhein-Westfale hat sein Werdegang einen sehr, sehr hohen Stellenwert“, sagt Thomas Kutschaty, Landesvorsitzender der SPD in Nordrhein-Westfalen, über den langjährigen Ministerpräsidenten Johannes Rau. In seiner Heimatstadt Wuppertal wurde dieser 1969 der jüngste Oberbürgermeister aller Zeiten. „Dreimal hintereinander holte er für die Sozialdemokratie an Rhein und Ruhr die absolute Mehrheit – was für eine Zeit damals“, sagt Kutschaty über den einstigen Landesvater, der von 1978 bis 1998 als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen amtierte.

Sein Wesen, sein Charakter, sein Humor und seine gelassene Art machen Rau aus Kutschatys Perspektive zum Vorbild „für ganz, ganz viele von uns“. Von Rau, der als Höhepunkt seiner politischen Karriere 1999 zum Bundespräsidenten gewählt wurde, bleibe vor allem sein Leitmotiv „Versöhnen statt spalten“ in Erinnerung.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.