Tür 7 des vorwärts-Adventskalenders mit Serpil Midyatli

Ihr schönster Moment mit der SPD war in der Nacht vom 26.9. auf den 27.9.2021, weil da klar war, dass Olaf Scholz der nächste sozialdemokratische Bundeskanzler in Deutschland werden wird „Da haben wir bis tief in die Nacht getanzt“, sagt Serpil Midyatli, Vorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein. Gerade die Weihnachtszeit eigne sich gut, um sich daran zu erinnern, was hinter einem liegt und gut gelaufen ist und für gute Wünsche für die Zukunft, betont Midyatli.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.