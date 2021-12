Tür 6 des vorwärts-Adventskalenders mit Gerhard Schröder

Seine Kanzlerschaft war ein Aufbruch. Nach 16 Jahren Regierung unter Helmut Kohl übernahm im Herbst 1998 erstmals ein rot-grünes Bündnis in Deutschland die Macht. Gerhard Schröder wurde Bundeskanzler. Diesen Aufbruch drückte er auch in seiner ersten Regierungserklärung im November 1998 aus.

Sieben Jahre später endete Rot-Grün. Nach der verlorenen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellte Gerhard Schröder im Bundestag die Vertrauensfrage, mit dem Ziel einer Neuwahl. Die verlor die SPD im September 2005 nur äußerst knapp.

