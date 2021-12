Tür 5 des Adventskalenders: Gewinne einen Zollstock von Lothar Binding

Er ist der Mann mit dem Zollstock: Lothar Binding erklärt nicht nur in Videos, sondern – bis zu seinem Ausscheiden aus dem Bundestag Ende September – auch im Parlament komplexe Themen ansprechend. Dafür nutzt er nicht selten seinen Zollstock. Mittlerweile hat er sogar eigene Zollstöcke in Rot mit der Aufschrift „Mein Maßstab ist Gerechtigkeit“. Die Adventssonntage sind Highlights in unserem vorwärts-Adventskalender. Daher verlosen wir heute zwei Zollstöcke, spendiert von Lothar Binding.

Was müsst ihr dafür tun?

Kommentiert unter diesem Artikel auf unserer Homepage, welche Rede oder welches Erklärstück von Lothar Binding mit dem Zollstock euer liebstes ist. Unter allen Antworten verlosen wir zwei Zollstöcke.

Wichtige Hinweise

Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 7. Dezember 2021 um 9 Uhr. Die Gewinner*innen werden von uns in den Kommentaren benachrichtigt. Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeleitet, personenbezogene Daten werden nach dem Gewinnspiel vernichtet. Die Gewinner*innen werden mit einem Zufallsgenerator ausgewählt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.