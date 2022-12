Tür 3 des vorwärts-Adventskalenders mit Thomas Kutschaty

Das schönste sozialdemokratische Erlebnis von Thomas Kutschaty ist zugleich ein besonders persönliches. „Es war Ende der 80er-Jahre. Ich war relativ frisch in die SPD eingetreten, Mitglied im Ortsverein Essen-Borbeck. Dort lief es nicht so richtig mit der Juso-Arbeitsgemeinschaft. Wir brauchten mehr junge Leute. Dann sind wir mal die Mitgliederlisten und ein Kollege aus der Juso-AG hat dann Christina angerufen“, erzählt der stellvertretende SPD-Vorsitzende, wie er in der Partei seine Frau kennenlernte, mit der er inzwischen mehr als 25 Jahre verheiratet ist und drei Kinder hat.

Daher sagt Kutschaty: „Die Beziehung zu Christina ist so fest wie die zur SPD.“ Es seien für ihn einmalige Erlebnisse, wenn die Sozialdemokratie Menschen so persönlich zusammenführe.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.