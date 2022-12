Tür 23 des vorwärts-Adventskalenders mit Karin Nink

Karin Nink ist seit 2013 Chefredakteurin des "vorwärts". Ihr schönstes Erlebnis mit der Sozialdemokratie hat auch etwas mit dem "vorwärts" zu tun: Im Jahr 2016 wurde die Parteizeitung der SPD 140 Jahre alt, und in der Sonderbeilage anlässlich des Jubiläums wurde auch der "vorwärts" im Exil thematisiert und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Kurz nach der Veröffentlichung der Sonderbeilage bekam Nink einen Brief von einer älteren sudetendeutschen Leserin, Olga Sippl. Sie arbeitete als junge Frau in Karlsbad im Exil mit an der Herstellung des "vorwärts". "Sie half auch dabei, ihn über die deutsche Grenze nach Deutschland zu bringen", erzählt Nink. Im Brief Olgas findet sich auch eine Botschaft an die jungen Menschen.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.