Tür 23 des vorwärts-Adventskalenders mit Helmut Schmidt

Er war Verteidigungsminister, Bundeskanzler und gilt als einer der bedeutendsten Deutschen. Am 23. Dezember wäre Helmut Schmidt 103 Jahre alt geworden. „Die meisten Menschen erinnern sich an Helmut Schmidt wohl als jemand, der ihnen die Welt erklärt, mit Zigarette in der Hand. Dabei ist er so viel mehr gewesen“, sagt Magnus Koch von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung. Hinter dem 23. Türchen des vorwärts-Adventskalenders nehmen Koch und der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer der der Stiftung, Meik Woyke, die Leser*innen mit in die Ausstellung „Schmidt! Demokratie leben“ im Herzen Hamburgs.

Anhand von Gegenständen aus Schmidts Leben werden hier Wirken und Bedeutung des fünften Bundeskanzlers dargestellt. Zu sehen ist etwa die erste SPD-Mitgliedskarte aus dem Jahr 1946. „Nach den Erfahrungen des Nationalsozialismus war Helmut Schmidt ein überzeugter Demokrat“, sagt Woyke. „Er wusste: Demokratie heißt Streit. Am Ende sollte aber ein Kompromiss stehen.“

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.