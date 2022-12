Tür 21 des vorwärts-Adventskalenders mit Svenja Schulze

Svenja Schulze ist Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Im vorwärts Adventskalender erzählt sie von ihrem schönsten Moment mit der SPD und das hat etwas mit der Wahl von Olaf Scholz zum Bundeskanzler zu tun. "Olaf hat ja die gesamte Wahlkampagne unter das Motto Respekt gestellt", erinnert sie sich. "Das ist etwas, das mir als Gewerkschaftlerin ungemein wichtig ist."

Respekt und internationale Solidarität sollen auch in ihrer Politik als Bundesministerin im Zentrum stehen. Und auch zur Weihnachtszeit wünscht sie sich, dass stärker darauf auf das Kaufverhalten geachtet wird. "Was kaufen wir da? Unter welchen Bedingungen ist es hergestellt worden? Welche Auswirkungen hat mein Einkauf auf die Menschen in der Welt?"

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.