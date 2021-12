Tür 21 des vorwärts-Adventskalenders mit Anke Rehlinger

„Mich persönlich hat Käte Strobel mit ihrem politischen Wirken, aber auch mit ihrem Lebenslauf sehr beeindruckt“, sagt die stellvertretende SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger über die langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und Bundesministerin. Strobel sei möglicherweise nicht mehr die bekannteste sozialdemokratische Politikerin, sagt Rehlinger. Strobel habe in schwierigen Zeiten erkannt, dass man sich einbringen und engagieren müsse. „Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Männern alleine überlassen sollte“, rezitiert Rehlinger ihren wohl bekanntesten Ausspruch.

Als Gesundheits- und Familienministerin war Strobel von 1969 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag im Jahr 1972 die einzige Frau in der ersten sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt. Zuvor führte sie während der Zeit der großen Koalition bereits drei Jahre lang das Gesundheitsministerium. Sie sei „eine von vielen in der Geschichte der Sozialdemokratie, die gezeigt haben, dass man sich einbringen muss, dass man sich engagieren muss und dass man immer auch ein bisschen mit seinem eigenen Lebensweg für die Inhalte steht, die in unserer Partei und die für die Gesellschaft wichtig sind“, sagt Rehlinger.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.