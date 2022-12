Tür 20 des vorwärts-Adventskalenders mit Aziz Bozkurt

Für Aziz Bozkurt gibt es viele schöne Momente in der Sozialdemokratie, private und politische – wie auch der vorwärts-Adventskalender zeigt. Etwa wie man „die Liebe in und über die SPD gefunden hat“. So ist sein schönster privater Moment, der Abend, an dem er seine Frau in einer Kreuzberger Karaoke-Bar kennenlernte, wo der damalige Juso-Vorsitzende Sascha Rabe, „seine Gesangskünste zelebrierte“.

Politisch ist für ihn die Verleihung des „Preis der Vielfalt“ der AG Migration immer wieder einer der schönsten Momente. Dieser Preis wurde schon verliehen für Flüchtlingshilfe, für Bildung und Teilhabe, für Sport und Antirassismus und für den Kampf gegen rechts.

Besonders in Erinnerung ist Aziz die Verleihung an eine Fuldaer Initiative gegen rechts. Der Vorsitzende des Vereins und seine Familie sowie Mitglieder wurden massiv von Rechtsradikalen diffamiert und angefeindet. Umso mehr freuten sie sich über den Preis und die Laudatio des damaligen stellvertretenden Parteivorsitzenden Ralf Stegner, der im Kampf gegen rechts „so aktiv war und ist“. Das war für Aziz einer der Momente, „in denen zivilgesellschaftliches Engagement, das auf ursozialdemokratischen Werten basiert, auf SPD trifft, in denen jede und jeder spürt, wie gut das zusammengehört und miteinander verwoben ist.“

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.