Tür 2 des vorwärts-Adventskalenders mit Norbert Walter-Borjans

„Er geht den Leuten in produktiver Weise, lösungsorientiert auf die Nerven und hat damit enorm viel erreicht“, sagt Norbert Walter-Borjans über Felix von Grünberg. Hinter dem zweiten Türchen des vorwärts-Adventskalenders stellt der SPD-Vorsitzende den langjährigen Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen vor, der in diesem Jahr für seine 50-jährige SPD-Mitgliedschaft geehrt wurde. Den Menschen in Bonn ist von Grünberg, der eigentlich mit Vornamen Bernhard heißt, vor allem wegen seiner Sozial- und Mietrechtsberatung bekannt, die er seit 50 Jahren jede Woche im Alten Rathaus anbietet.

„Felix von Grünberg redet nicht nur über Dinge, sondern packt an“, zeigt sich Norbert Walter-Borjans beeindruckt, der den 76-Jährigen schon aus seiner Zeit als Finanzminister von Nordhein-Westfalen gut kennt. „Er steht für eine Partei", so Walter-Borjans über von Grünberg, „die für Solidarität, für Gleichheit für Gerechtigkeit steht“.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.