Tür 2 des vorwärts-Adventskalenders mit Lars Klingbeil

„Wenn ich an die letzten zwölf Monate denke, waren da sehr viele schöne Dinge dabei“, sagt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hinter dem zweiten Türchen des vorwärts-Adventskalenders. Beispielhaft nennt er die gewonnene Bundestagswahl, die errungene absolute Mehrheit im Saarland und den Erfolg von Stephan Weil in seinem Heimatbundesland Niedersachsen. Auch sei es „wahnsinnig toll“ gewesen, im Bundestag mit dabei zu sein, als dieser mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP beschloss, den Mindestlohn auf 12 Euro pro Stunde zu erhöhen.

Doch ein anderes Ereignis blieb Klingbeil besonders positiv in Erinnerung: die gewonnene Präsidentschaftswahl des sozialdemokratischen Kandidaten Lula gegen den rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro in Brasilien. „Ich war selbst vor wenigen Wochen noch bei Lula und habe ihn im Wahlkampf unterstützt. Er ist ein großer Freund der deutschen Sozialdemokratie“, sagt Klingbeil. Zugleich sei Lulas Wahlsieg das klare Signal gewesen, „dass das fünftgrößte Land der Welt endlich wieder zurückkommt in die internationale Parteienfamilie“.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.