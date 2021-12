Tür 18 des vorwärts-Adventskalenders mit Willy Brandt

Hinter der 18. Tür des vorwärts-Adventskalenders verbirgt sich ein Geburtstagskind. Am 18. Dezember 1913 wurde Willy Brandt in Lübeck geboren, in diesem Jahr wäre er also 108 geworden. „Frieden, Freiheit, Demokratie, Gerechtikeit – diese Werte waren unserem Geburtstagskind besonders wichtig“, sagt Kristina Meyer, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und Vorsitzende des SPD-Geschichtsforums. Ihr Co-Vorsitzender Bernd Rother weiß: „Er kämpfte gegen die Nazis, war Regiernder Bürgermeister von Berlin, Außenminister, Bundeskanzler, Präsident der Sozialisten Internationale – und Friedensnobelpreisträger.“

Für den vorwärts-Adventskalender nehmen Meyer und Rother die Leser*innen mit in die neue Dauerausstellung über das Leben Willy Brandts in Berlin-Mitte. Anhand von vier Stationen – Jugend in Lübeck, Exil in Skandinavien, Regierungsverantwortung in Bonn und Globales Engagement – zeigt die Ausstellung schlaglichtartig die wichtigsten Ereignisse und Stationen im Leben des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters, Bundeskanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt. Im Mittelpunkt stehen dabei stets Gegenstände aus dem Leben Brandts, etwa sein Norwegischer Pass, sein Abgeordnetenausweis oder die Nobelpreisurkunde. Daneben lebt die Ausstellung von großflächigen Fotos und Zitaten Brandts.

