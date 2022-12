Tür 15 des vorwärts-Adventskalenders mit Reem Alabali-Radovan

Reem Alabali-Radovan hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hinter sich. Anfang des Jahres 2021 trat sie in die SPD ein, kandidierte für den Bundestag und gewann ihren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern direkt. Im Dezember des selben Jahres wurde sie Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie zwei Monate später auch Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung. „Seitdem ist viel passiert“, sagt sie hinter dem 15. Türchen des vorwärts-Adventskalenders.

Sie verweist auf die Pläne der Bundesregierung, um Deutschland als modernes Einwanderungsland zu gestalten – darunter fällt beispielsweise das bereits beschlossene Chancenaufenthaltsrecht. „Das war ein besonderer Moment für mich. Denn diese Entscheidung wird konkret für mehr Gerechtigkeit, bessere Chancen und gute Integration sorgen“, glaubt Alabali-Radovan.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.