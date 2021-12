Tür 14 des vorwärts-Adventskalenders mit Serpil Midyatli

Das Vorbild von Serpil Midyatli ist Heide Simonis, „da muss ich gar nicht so lange nachdenken“. Die erste Ministerpräsidentin in Deutschland ist für Midyatli das große Vorbild, auch „für ganz viele junge Menschen, für viele junge Frauen“.

Die SPD-Vorsitzende in Schleswig-Holstein erinnert sich noch gut an ihre erste Begegnung mit Simonis, wie sie im Video erzählt. „Damals war ich noch nicht SPD-Mitglied“, sagt sie. Warum sie nach der Diskussionsrunde mit Simonis dann in die Partei eintrat, verrät sie hinter dem 14. Türchen unseres „Vorbild“-Adventskalenders.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.