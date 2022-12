Tür 14 des vorwärts-Adventskalenders mit Elisabeth Kaiser

„Für mich gibt es immer wieder schöne Momente als Sozialdemokratin“, sagt Elisabeth Kaiser. Seit 2017 sitzt die 35-jährige Thüringerin für die SPD im Bundestag. Als emotionalsten Moment ihrer bisherigen politischen Laufbahn nennt sie die Eröffnung ihres „Demokratieladens“ im Zentrum von Gera als einem „sozialdemokratischen Ort des Austausches und der Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern, Initiativen oder Verbänden“. Besonders bewegt habe sie auch ein Gespräch mit einem Bekannten, der direkt danach in die SPD eingetreten sei, „weil er begeistert war, was die Sozialdemokratie alles so anpackt“, verrät Kaiser hinter dem 14. Türchen des vorwärts-Adventskalenders.

Grundsätzlich sei es für sie immer etwas Besonderes, wenn sie im Bundestag etwas für ihre Heimat erreichen könne, sagt die Thüringer Bundestagsabgeordnete, die ihr Erststimmenergebnis bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr im Vergleich zur vorherigen fast verdoppeln konnte.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.