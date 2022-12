Tür 12 des vorwärts-Adventskalenders mit Manuela Schwesig

Die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern ist für Manuela Schwesig „ein besonderes Erlebnis mit meiner SPD“. Die Genossi*nnen haben seit vielen Jahren dafür gekämpft, dass junge Menschen schon ab 16 Jahren in dem Bundesland wählen können. In diesem Jahr konnten sie es umsetzen. Dabei gehe es „mehr Respekt für junge Menschen“, um „mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten“ und „um die Möglichkeit unsere Gesellschaft zu gestalten“, so Schwesig.

Sie selbst ist vor 20 Jahren in die SPD eingetreten, weil es ihr wichtig ist, sich „für mein Land und für die Gesellschaft“ zu engagieren. „Und das geht mit der SPD gut“, so die Ministerpräsidentin. Die Wahlmöglichkeit für 16-Jährige ist für Schwesig „ein schönes Beispiel, was SPD bewirken kann“.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie.