Tür 12 des vorwärts-Adventskalenders: Gewinne eine vorwärts-Tasche

Heidemarie Wieczorek-Zeul war von 1998 bis 2009 Entwicklungsministerin. Dabei setzte sie deutliche Akzente auf die internationale Armutsbekämpfung und Friedenssicherung. Auch in der SPD hat sie vieles erreicht. So war sie beispielsweise von 1974 bis 1977 die erste weibliche Bundesvorsitzende der Jusos; in der Zeit bekam sie auch den Namen "Rote Heidi".

Auf den Spitznamen angesprochen kommentierte Wieczorek-Zeul oft: „Lieber rot als blass“. Weltweit kämpft sie – bis heute – für Frauenrechte und atomare Abrüstung.

