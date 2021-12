Tür 11 des vorwärts-Adventskalenders mit Lothar Binding

„Er war ein Visionär“, sagt Lothar Binding über einen der größten Umwelt- und Energiepolitiker in der SPD: Hermann Scheer. „Auch in der Praxis hatte er großes Interesse zu verstehen, was sich hinter den einzelnen Themen verbirgt“, beschreibt er den Sozialdemokraten Scheer, der ihn besonders beeindruckt hat. Die Liste an Auszeichnungen und Initiativen, die auf Scheer zurückzuführen sind, ist lang – das sagt auch Binding.

Seine größte Errungenschaft ist laut Binding aber die Einführung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. „Er hat damit den Energiemarkt revolutioniert. Er hat die dezentrale Energieversorgung möglich gemacht“, sagt Binding voll Anerkennung, „das war die Vorbereitung der sozial-ökologischen Transformation.“ Binding vergleicht vor allem aufgrund seiner Weitsicht auch mit Erhard Eppler und Willy Brandt.

Der vorwärts-Adventskalender 2021

Wir haben für den vorwärts-Adventskalender aktive Sozialdemokrat*innen gefragt, welche sozialdemokratische Person sie beeindruckt oder geprägt hat – auf die eine oder andere Weise. Geantwortet haben uns SPD-Politiker*innen in kurzen Videos aus ganz Deutschland – und an den Adventssonntagen warten noch einige besondere Überraschungen hinter den Türchen.