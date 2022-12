Tür 11 des vorwärts-Adventskalenders mit Dirk Wiese

Natürlich denkt Dirk Wiese gerne an den Wahlerfolg bei der Bundestagswahl oder auch an den Sieg bei der Kommunalwahl zurück. Doch das Besondere sind für den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion „die kleinen Momente“, in denen er den Bürger*innen helfen konnte, in denen er eine Familie wieder zusammengebracht hat oder Streitigkeiten mit Behörden geregelt hat. Die Momente, in denen eine Dankesmail dafür kommt.

Die vielen kleinen Momente, an die er sich gerne erinnert, sind das, was für den Sprecher des Seeheimer Kreises „SPD ausmacht“: Sich einsetzen und sich kümmern vor Ort – das ist für ihn das ganz besondere bei der SPD.

Der vorwärts-Adventskalender 2022

Adventskalender gibt es in vielen Formen, beim „vorwärts“ wird er zum „Sozi“-Kalender: Im Dezember erzählen 24 Personen aus der SPD von ihren schönsten Momenten mit der Sozialdemokratie