Top oder Flop: SPD blickt gebannt auf Niedersachsen-Wahl

Nach der Wahl ist vor der Wahl – selten passte das aus dem Fußball entlehnte Sprachbild besser als in der Phase zwischen Bundestagswahl und Landtagswahl in Niedersachsen am 15. Oktober. Für die SPD und ihren Parteichef Martin Schulz hat die durch den Wechsel der ehemaligen Grünen-Abgeordneten Elke Twesten zur CDU vorgezogene Abstimmung eine herausgehobene Bedeutung: Kann sich der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil im Amt behaupten und die Sozialdemokraten zum ersten Wahlsieg des Jahres führen, dürfte sich die Partei beruhigen und das große Beben - zumindest zunächst - ausbleiben. Gelingt das nicht und geht nach Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein auch das dritte SPD-regierte Bundesland innerhalb eines Jahres verloren, stehen die Zeichen auf Sturm – auch für Schulz.

Niedersachsen-Wahl: SPD und CDU gleichauf

Kein Wunder, dass die schwer angeschlagenen Sozialdemokraten nun alle Blicke auf die Umfragen vor der Landtagswahl richten. Während diese lange Zeit wenig Anlass zur Freude boten - zwischenzeitlich lag die CDU 14 Prozentpunkte vor der SPD - hellte sich die Lage zuletzt deutlich auf. Kopf an Kopf gehen die beiden großen Parteien auf die Zielgerade des Landtagswahlkampfes. Die am Donnerstag veröffentlichten Umfragen von Infratest dimap und der Forschungsgruppe Wahlen führen beide Parteien gleichauf, mit je 33 oder 34 Prozent.

Vor zwei Monaten hatte die CDU in den Umfragen noch 40% und die SPD 28%. Jetzt schon Gleichstand und Riesenvorsprung @stephanweil https://t.co/3SAsKncGtE — Ulrich Kelber (@UlrichKelber) October 5, 2017

Hoffnung macht der SPD, dass der Trend der vergangenen Wochen eindeutig für den Landesverband von Stephan Weil spricht. Während die Christdemokraten von Umfrage zu Umfrage an Zustimmung verloren, Ende Mai lag die CDU noch bei 41 Prozent, holten die Sozialdemokraten beständig auf. Nach dem mutmaßlich durch die verlorenen Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein beeinflussten Tiefpunkt von 27 Prozent Ende Mai 2017, ging es langsam aber sicher bergauf. Treffen die Umfragen zu und landet die SPD am Ende bei 34 Prozent oder gar darüber, hätte sie ihr Wahlergebnis aus dem Jahr 2013 (32,6 Prozent) sogar leicht gesteigert.

Spekulationen über Schulz-Rücktritt

Während sich die Partei trotz aller Spannung in Geduld üben muss, schießen die Spekulationen wild ins Kraut. Mehreren Zeitungsberichten zufolge hängt die Zukunft von Martin Schulz als SPD-Chef unmittelbar vom Ergebnis seiner Partei in Niedersachsen ab. Und auch auf den Fluren des Willy-Brandt-Hauses mehren sich die Mutmaßungen, nach denen Parteichef Schulz eine weitere Wahlniederlage nicht verkraften würde. Sein Rücktritt wäre - so verlautet es aus Parteikreisen - im Fall einer Niederlage sehr wahrscheinlich.

Stephan Weil, der in der hypothetischen Frage nach der Direktwahl des Regierungschefs deutlich vor deinem CDU-Konkurrenten Bernd Althusmann landet, will das mit aller Macht verhindern. Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ erklärte er jüngst, Martin Schulz als Parteichef zu unterstützen. „Viele SPD-Mitglieder und SPD-Wähler sind ihm emotional stark verbunden. Die Basis hängt an Martin Schulz“, so der Regierungschef weiter.