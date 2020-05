Tag der Befreiung: Macht den 8. Mai zum europäischen Feiertag!

Der 8. Mai 1945 war ein Jubeltag. Nach fast sechs Jahren endete mit der Kapitulation des Deutsches Reichs der Zweite Weltkrieg in Europa. Nach mehr als zwölf Jahren endete das Terrorregime der Nationalsozialisten in Deutschland. Es dauerte lange, bis die Deutschen diesen Tag als das erkennen konnten, was er war: ein Tag der Befreiung. Dies ausgesprochen zu haben, wird ein ewiges Verdienst von Bundespräsident Richard von Weizsäcker bleiben.

8. Mai: Befreiung, nicht Niederlage

Umso mehr schockiert es, dass dieser gesellschaftliche Konsens nun wieder infrage gestellt wird. Wer wie AfD-Mann Alexander Gauland den 8. Mai als „Tag der absoluten Niederlage“ sieht und die „Befreiung“ allein auf die Häftlinge in den Konzentrationslagern beschränkt, stellt sich klar in die Tradition der Nationalsozialisten.

Ein umso wichtigeres Zeichen ist es, dass nun ausgerechnet eine Auschwitz-Überlebende fordert, den 8. Mai zu einem bundesweiten Feiertag zu machen. Knapp 100.000 Unterschriften hat die 95-jährige Esther Bejarano gesammelt und sie am Donnerstag an den Bundestag übergeben, der sich nun mit der Forderung befassen muss. Nach einem Dreivierteljahrhundert sei solch ein Feiertag überfällig „und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschlagung des NS-Regimes“, meint Bejarano.

Die Erinnerung kann für die Zukunft helfen

Das ist gut und richtig. Ein noch deutlicheres Zeichen wäre es jedoch, den 8. Mai zu einem gesamteuropäischen Feiertag zu machen. „Der 8. Mai 1945 bleibt ein nicht nur deutscher, sondern europäischer, ja globaler Knotenpunkt der Erinnerung“, hat der Historiker Paul Nolte gerade in einem Essay richtigerweise festgestellt. Ihn mit einem Feiertag zu würdigen, ist daher mehr als überfällig.

Der 8. Mai – zufälligerweise zwischen den „Europatagen“ 5. und 9. Mai gelegen – könnte zudem eine Gemeinschaft stiftende Strahlkraft entwickeln, die die Europäische Union gerade so dringend braucht. Die Erinnerung daran, einen übermächtig scheinenden Gegner bezwungen zu haben und kurz darauf dem Volk, von dessen Boden so viel Leid und Tod ausgingen, die Hand ausgestreckt zu haben, um etwas Neues zu errichten, kann helfen, auch künftige Krisen zu bestehen.

Klares Zeichen gegen rechts

Wir Deutsche haben Krieg und Leid über Europa, ja die ganze Welt gebracht. Diese Verantwortung wird bleiben und soll mit dem Begriff der „Befreiung“ nicht relativiert werden. Verantwortung heißt aber auch, alles dafür zu tun, dass Nationalismus und rechtes Gedankengut nie wieder Fuß fassen können. Ein europäischer Feiertag am 8. Mai wäre deshalb auch ein klares Bekenntnis gegen rechts. Und das könnte Europa gerade gut gebrauchen.