Svenja Schulze: Wie Kindersterblichkeit global bekämpft werden kann

Svenja Schulze beginnt mit einer guten Nachricht. „In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Kindersterblichkeit weltweit um 60 Prozent reduziert. Da ist es wirklich mal gelungen, etwas voranzubringen in der Welt“, berichtet die Entwicklungsministerin im Instagram-Live-Gespräch mit dem „vorwärts“. Allerdings gebe es nur in Teilen Grund zur Freude. Denn noch immer sterben jedes Jahr fünf Millionen Kinder vor dem fünften Lebensjahr, 40 Prozent von ihnen schon während der Geburt. Das passiert wiederum in 60 Prozent aller Fälle in afrikanischen Ländern südlich der Sahara, wie die SPD-Politikerin referiert.

Das hängt nach Schulzes Aussage insbesondere mit der mangelhaften Gesundheitsversorgung in diesen Ländern zusammen. Frauen würden vor, während und nach der Geburt nicht vernünftig betreut. Die Ministerin hat sich zum Ziel gesetzt, das zu ändern. Darauf zielt auch ihre Strategie für eine feministische Entwicklungspolitik ab, die nicht weniger bedeutet, als dass Frauen an möglichst allen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit auch beteiligt werden beziehungsweise von ihnen profitieren sollen. In diesem Kontext sei es enorm wichtig, grundsätzlich soziale Sicherungssysteme, aber eben auch speziell Gesundheitssysteme aufzubauen.

Bessere medizinische Versorgung und Kampf gegen Hunger

„Die Mehrheit der Todesfälle von Kindern könnte man verhindern, wenn Frauen bei der Geburt nicht alleine wären und eine entsprechende ärztliche Versorgung haben“, macht Schulze deutlich. Was für manche hierzulande trivial klingen mag, erscheint in diesem Zusammenhang von enormer Bedeutung, nämlich Erkrankungen im Kindesalter auch entsprechend zu behandeln, seien es Durchfallerkrankungen, Atemwegsinfektionen oder gar Malaria. „Wenn sie nicht behandelt werden, können sie bei kleinen Kindern auch tödlich sein“, sagt Schulze und weist insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung von Malariaerkrankungen auch auf die Rolle hin, die der Globale Fonds zur Bekämpfung von Malaria, Tuberkulose und HIV/Aids spielen könne.

Wichtig sei jedoch auch der Kampf gegen Hunger, denn wenn Frauen während oder nach der Schwangerschaft unterernährt seien, sei auch die Anfälligkeit für Krankheiten höher und die Gefahr der Kindersterblichkeit steige letztlich. „Deswegen ist der Kampf gegen Hunger so enorm wichtig“, sagt Schulze.