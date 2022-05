Susanne Speicher: Als saarländische Klimaschutzaktivistin in der SPD

Vor knapp vier Jahren gründete Susanne Speicher eine Sektion von Fridays for Future im Saarland. Noch deutlich länger ist die Klimaschutzaktivistin in der SPD, und das hat mit ihrem „SPDings“ zu tun, einem Stück Tafelkreide, das für sie die Ungerechtigkeit im Bildungssystem symbolisiert. „Als ich aufs Gymnasium gegangen bin, hat die CDU G8, also das Gymnasium in acht Jahren eingeführt. Das war keine gute Zeit für junge Menschen, weil der Druck und der Stress automatisch zugenommen haben“, erklärt Speicher, warum sie schon als Jugendliche den Entschluss fasste, der SPD beizutreten.

„Ich sehe das Thema perfekt aufgehoben in der Sozialdemokratie“, sagt Speicher, die Ende 2018 Fridays for Future im Saarland mitgründete. Relativ spontan fällt sie im Sommer 2021 den Entschluss, für die SPD in den Landtagswahl aktiv einzusteigen. „Ich habe gemerkt, dass ich mit meinen Themen etwas in der Saar-SPD abdecke, was so vorher noch niemand abgedeckt hat“, sagt sie selbstbewusst.

Sie kandidiert auf Platz acht der Wahlkreisliste im Wahlkreis Saarbrücken. Eigentlich aussichtslos, aber aufgrund des guten SPD-Ergebnisses wird es am Wahlabend knapp. Nur wenige Stimmen fehlen. Trotzdem hat sich der Wahlkampf für sie gelohnt. Warum, erklärt sie in der neuen Folge des vorwärts-Podcasts „SPDings“.