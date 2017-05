Vor dem Start in Kiew: „Der Eurovision Song Contest ist Politik pur“

Wenn am kommenden Dienstag der Vorhang zum ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests (ESC) in Kiew fällt, werden Marc Schulte und Martin Schmidtner ganz vorne mit dabei sein. Bereits in der vergangenen Woche sind die beiden Berliner an den Austragungsort des diesjährigen ESC gereist. Auf vorwärts.de bloggen sie über ihre Erlebnisse vor und hinter den Kulissen. Für Schulte und Schmidtner ist es bereits das neunte Mal in Folge, dass sie live beim ESC dabei sind.

Was reizt euch am ESC?

Martin Schmidtner: Der ESC ist unsere Fußball-Weltmeisterschaft oder unsere olympischen Spiele. Ich habe es schon als Kind geliebt, in der „Hörzu“ die Liste auszufüllen, in der man selbst die Beiträge der Künstler bewerten konnte. Diese Faszination ist geblieben. Marc und ich haben viele ESC-Partys in Berlin gefeiert und irgendwann hatten wir dann die Idee, dass wir ja auch mal zum Finale fahren könnten.

Hinfahren ist das eine. Wie kommt man auf die Idee, auch über die Auftritte der Künstler und das Rahmenprogramm zu bloggen?

Marc Schulte: Wer einmal beim ESC dabei war, weiß, dass es an diesen Tagen unglaublich viele Eindrücke gibt. Die muss man erstmal verarbeiten. Wir möchten sie auch gerne mit anderen teilen. Deshalb hatten wir die Idee, über unsere Eindrücke und Erlebnisse zu schreiben. Die Resonanz war bisher sehr positiv.

Martin Schmidtner: Der Reiz zu schreiben hing für uns auch mit der Wiederauferstehung des „Grand Prix“ als ESC nach Guildo Horn und Stefan Raab zusammen. Vorher war der ESC ja lange in der Schmuddelecke und viele haben sich dafür geschämt, die Show überhaupt nur anzusehen. In anderen Ländern ist das ganz anders. Dort ist die Teilnahme am ESC Ausdruck nationaler Identität und der Auftritt ist viel mehr als nur die Darbietung eines Lieds. Das hat uns bei unserem ersten ESC-Besuch überrascht und beeindruckt und wir halten es nach wie vor für berichtenswert.

Von unseren Lesern bekommen wir öfter die Frage gestellt, warum vorwärts.de über den ESC berichtet. Er habe doch gar nichts mit Politik zu tun. Stimmt das?

Marc Schulte: Auf gar keinen Fall. Der ESC ist Politik pur. Der Sieg von Dana International 1998 war eine Offenbarung für die queere Community in Israel und hat ihre Stellung deutlich verändert. Auch dass Conchita Wurst bei ihrem ESC-Sieg 2014 quer durch alle europäischen Länder viel Zustimmung erhalten hat, war ein klares politisches Zeichen. Und Ruslanas Sieg 2004 hat das ukrainische Nationalbewusstsein ungemein bestärkt – die Austragung des Contests in Kiew 2005 stand dann ganz im Zeichen der vorangegangenen Orangenen Revolution.

Diese Wirkung ist vielen Ländern übrigens sehr bewusst. Aserbaidschan etwa hat versucht, die Austragung des ESC 2012 zu nutzen, um über Menschenrechtsverletzungen und politische Strukturen hinwegzutäuschen und sich hoffähig in Europa zu machen. Hinter die Fassade zu blicken und zu zeigen, wie ein Land mit der Ausrichtung des ESC umgeht, fanden und finden wir sehr spannend.

Martin Schmidtner: Der ESC scheint ein Thema zu sein, an dem sich Menschen gerne reiben. Mich wundert immer ein bisschen, dass die, die den ESC für irrelevant halten, so viel Zeit darauf verwenden, dies in Kommentaren aufzuschreiben.

Der ESC wird zum zweiten Mal in Kiew ausgetragen, einem Land, das sich seit Jahren in einem Krieg befindet. Spielt das eine Rolle für den Wettbewerb?

Martin Schmidtner: Auf jeden Fall. Das sieht man schon jetzt im Vorfeld, da Russland sich ja entschieden hat, in diesem Jahr niemanden zum ESC zu schicken. Politische Konflikte werden gern auf der Bühne des ESC ausgetragen. Das war 2012 in Aserbaidschan so, als Armenien nicht angetreten ist oder 2009 Georgien nicht nach Russland gekommen ist. ESC und Krieg passen nicht zusammen und wir persönlich würden es natürlich begrüßen, wenn der ESC nicht in Ländern stattfinden würde, in denen Krieg herrscht. Gleichzeitig macht eine solche Gemengelage den jeweiligen Wettbewerb natürlich auch nochmal spannender, weil man sehen kann, wie die unterschiedlichen Parteien versuchen, den ESC zu instrumentalisieren.

Wird die Musik in Kiew vielleicht sogar nur eine untergeordnete Rolle spielen, weil der Konflikt mit Russland im Vordergrund steht?

Martin Schmidtner: Das glaube ich nicht. Durch die Absage Russlands wird dieser Konflikt nicht auf offener Bühne ausgetragen werden. Ich denke, Teilnehmer und Veranstalter werden vielmehr gerade versuchen, die Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Ukraine wird alles versuchen, sich als weltoffener Gastgeber zu präsentieren. Das sieht man schon am diesjährigen ESC-Motto „Celebrate Diversity“. Ohne Sticheleien gegen Russland scheint es aber nicht zu gehen: Der „Bogen der Völkerfreundschaft“, ein Monument, das an die Beziehungen der Ukraine mit Russland erinnern soll, wird während des ESC in den Regenbogenfarben erstrahlen.

Ihr berichtet das neunte Mal auf vorwärts.de vom ESC. Warum sollten man euer Blog lesen?

Marc Schulte: Wir sind bei allen Proben und Auftritten dabei. Deshalb kann man bei uns auch lesen, was passiert, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Vor den Halbfinals am 9. und 11. Mai werden wir Beipackzettel veröffentlichen, mit deren Hilfe sich unsere Leserinnen und Leser ein Bild der Teilnehmer und ihrer Beiträge machen können. Vor dem Finale wird es einen aktuellen Überblick geben. Aktuelle News und Hintergründe finden Interessierte darüber hinaus auf unserer Facebook-Seite. Wer unsere Beipackzettel liest, kann auf der ESC-Party ordentlich mit seinem Wissen protzen.

Unter uns: Wer ist euer Favorit für den ESC-Sieg?

Martin Schmidtner: In diesem Jahr wird Italien gewinnen. Da sind sich eigentlich alle einig. Das Lied ist ein wunderbarer italienischer Canzone, der auch schon das San-Remo-Festival gewonnen hat. Es zeigt, dass gute Popmusik einen sehr intelligenten Text haben und charmant präsentiert werden kann.

Marc Schulte: Ich bin auch sicher, dass Italien gewinnen wird, aber es gibt auch durchaus andere Lieder, die sehr viel Spaß machen. Unser Gute-Laune-Favorit ist in diesem Jahr Rumänien, das mit einem Jodel-Pop-Song antritt, der es in sich hat.