Wie die SPD mit Waffeln und Börek Geld für Erdbeben-Opfer sammelt

Als am 6. Februar die Bilder aus dem Erdbebengebiet in der Türkei und Syrien um die Welt gingen, hatte Sabine Bätzing-Lichtenthäler eine Bürgersprechstunde. „Ein türkischstämmiger Genosse berichtete mir, dass er am folgenden Tage in die Türkei reisen wollte, um nach seiner Familie zu sehen und den Opfern zu helfen“, erzählt Bätzing-Lichtenthäler am Telefon. Die 48-Jährige ist Abgeordnete für Betzdorf/Kirchen und Vorsitzende der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag. Außerdem ist sie Co-Vorsitzende des Kreisverbands Altenkirchen.

1.500 Euro in zwei Stunden

Für Bätzing-Lichtenthäler war nach dem Gespräch klar: „Wir müssen jetzt helfen.“ Innerhalb von zwölf Stunden sei die Idee geboren und geplant gewesen, mit einem Buffet Spenden für die Erdbebenopfer zu sammeln. „Waffeln & Börek“ lautete das Motto, unter dem die SPD Altenkirchen dann am vergangenen Samstag in ihr Büro in Betzdorf einlud. „Waffeln gehen immer“, sagt Bätzing-Lichtenthäler. Den Teig habe die SPD gespendet, das Börek und andere türkische Leckereien habe eine Familie beigesteuert.

„Ab kurz vor zwei standen die Menschen Schlange vor unserem Büro“, erzählt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, die selbst zwar nicht dabei sein konnte, aber per Handy auf dem Laufenden blieb. Schon bald darauf sei der Waffelteig ausgegangen. Es sei aber schnell Nachschub organisiert gewesen. „Innerhalb von zwei Stunden haben wir zwischen 80 und 100 Leute verköstigt“, schätzt Bätzing-Lichtenthäler. Dabei wurden 1.500 Euro für die Erdbebenopfer gesammelt. „Ein wunderbares Zeichen der Solidarität“, findet die Kreisvorsitzende. Das Geld hat die SPD Altenkirchen den „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ gespendet.