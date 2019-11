SPD-Vorsitz in Sachsen-Anhalt: Mitgliederbefragung geht in die zweite Runde

Während sich bei der Bundes-SPD am Samstag entscheidet, welche Doppelspitze die Partei künftig führen wird, ist das in Sachsen-Anhalt bisher nur zur Hälfte klar. Am Freitagabend gab die Landespartei das Ergebnis der Mitgliederbefragung für den Parteivorsitz bekannt und die hat bisher nur eine Siegerin. Mit einem knappen Vorsprung von sechs Stimmen (745 zu 739) setzte sich Juliane Kleemann gegen Katharina Zacharias durch. (Hier lesen Sie eine Vorstellung der Kandidierenden.)

Stichwahl zwischen Schmidt und Riecke

Da bei den männlichen Kandidaten keiner die absolute Mehrheit erhielt, kommt es zu einer Stichwahl zwischen Andreas Schmidt (45,1 Prozent) und Jost Riecke (28,9). Diese wird voraussichtlich zwischen dem 16. Dezember und dem 17. Januar stattfinden. Der dritte Bewerber, Seluan Al-Chakmachi, erhielt 21,6 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung der 3541 stimmberechtigten Mitglieder lag bei 47,7 Prozent.

Liebe Mitglieder der @spdde, unser Ergebnis für die #DoppelspitzeLSA zeigt nochmal: JEDE STIMME ZÄHLT - bei den weiblichen Kandidatinnen gaben 6 Stimmen den Ausschlag!

Also jetzt alle an die Endgeräte, wenn Ihr noch nicht abgestimmt habt, und wählt bis Mitternacht für #unsereSPD! https://t.co/Zh6YJcj4qc — SPD Sachsen-Anhalt (@SPD_LSA) November 29, 2019

Als erster Landesverband hatte die SPD Sachsen-Anhalt im August die Doppelspitze eineführt. Anders als bei der Bundespartei kandidieren jedoch keine Teams. Stattdessen wird ein Frauen- und ein Männerplatz unabhängig voneinander gewählt. Die offizielle Wahl findet auf einem Parteitag im Januar statt.

Kleemann will „sozialdemokratische Erzählung für Sachsen-Anhalt

Von einem „Zwischenergebnis“ sprach so auch der scheidende Landesvorsitzende Burkhard Lischka bei der Ergebnisverkündung. Mit der Wahlbeteiligung zeigte er sich zufrieden und betonte, dass alle Kandidierenden „weiter eine sehr wichtige Rolle spielen werden“.

Die Siegerin der ersten Runde, Juliane Kleemann, sprach in einer ersten Reaktion von einem „denkbar knappen Ergebnis“ und kündigte an, auf die SPD-Mitglieder, die sie nicht gewählt hätten, zugehen zu wollen. Die 49-Jährige, die der SPD seit fünf Jahren angehört und Pfarrerin in Stendal ist, kündigte an, „eine sozialdemokratische Erzählung für dieses Land aufsetzen“, zu wollen.